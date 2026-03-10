Scumpiri masive la pompă în benzinăriile din România / Cât au ajuns să coste marți carburanții

Prețul carburanților a crescut din nou marți dimineață în benzinăriile din România, cu aproximativ 15 bani pentru motorină și 10 bani pe litru în cazul benzinei, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților, analizată de HotNews.

Scumpirile au venit în condițiile în care petrolul s-a ieftinit abrupt pe piețele internaționale marți dimineață după ce Donald Trump a spus că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia în curând.

La ora publicării acestui articol, contractele futures pentru sortimentul de petrol european de referință Brent scăzuseră la aproximativ 93 dolari/baril, (minus 6%), după ce se ieftinise la un moment dat marți dimineață chiar și cu 11%.

Cât costă benzina și motorina marți în România

În stațiile din Capitală, cel mai ieftin sortiment de benzină costă 8,30 – 8,32 de lei în benzinăriile Petrom și 8,39 lei pe litru la OMV.

Benzina premium este 8,91 lei la Lukoil și Petrom, 9,02 la MOL și 9,12 la benzinăriile OMV.

Motorina este și mai scumpă. Sortimentul standard se vinde cu 8,75 lei la Petrom și 8,82 lei la OMV. Dieselul premium a ajuns să coste între 9,17 lei și 9,39 lei pe litru.

Prețurile variază de la o benzinărie la alta, chiar dacă fac parte din același lanț de companii, în funcție de costurile fiecărei stații.

Petrolul a crescut la 117 dolari luni, apoi a scăzut sub 100

Aceasta după ce, luni, prețul petrolului a urcat peste 100 de dolari pe baril, ajungând chiar la 117 dolari, însă a coroborât după anunțul lui Donald Trump că războiul este aproape de final.

Petrolul Brent, de referință pentru piața europeană, a ajuns marți dimineață la aproximativ 94 de dolari pe baril.

De regulă, prețurile la pompă le urmează pe cele ale petrolului cu un decalaj de 10-20 de zile, în funcție de ciclul de rafinare și de stocurile companiilor.

Săptămâna trecută, prețul carburanților a crescut trei zile consecutiv, cu 24 de bani la benzină și cu 33 de bani la motorină, în total.

Analiștii și autoritățile au afirmat că există riscul ca prețul unui litru la pompă să ajungă la 10 de lei, dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește.