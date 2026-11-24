O nouă premieră pentru piața de artă din România! Artmark anunță prima licitație de artă religioasă în colaborare cu filiala din Bulgaria: Licitația de Crăciun – Artă Sacră din colecții românești și bulgărești, inclusiv colecția de icoane pe sticlă a Irinei Muntean. Evenimentul este programat în data de 8 decembrie, de la ora 18:00, și se va desfășura la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală. Prin expoziția extraordinară prilejuită de această colaborare și organizată și la sediul A10 by Artmark din București, și la Vatev House, filiala casei din Sofia, publicul din ambele capitale poate descoperi îndeaproape selecția de artă sacră, iar vizitatorii filialei bulgare se pot alătura licitației prin Platforma Artmark Live.

Reunind colecții din cele două țări, Licitația de Crăciun – Artă Sacră readuce în atenție rolul pe care l-au avut particularii în istoria icoanei, de la comandă la păstrarea ei peste generații. Multe icoane au fost pictate la cererea unor familii, pentru casele lor. Astăzi, colecționarii contribuie la păstrarea și expunerea acestor opere. Iar acest lucru poate fi întâlnit atât în muzeele de artă sacră din România, cât și în cele din Bulgaria, țară care se poate lăuda cu una din cele mai bogate colecții de icoane din lume – Muzeul de Artă Creștină din cripta Catedralei Sf. Alexandru Nevski din Sofia.

Licitația Artmark aduce în prim-plan icoane pe sticlă dintr-o remarcabilă colecție privată, a unei românce stabilite la Berlin care a descoperit icoanele în casa bunicii din Roșia de Secaș – Irina Muntean a lucrat la Muzeul Brukenthal din Sibiu și duce mai departe, la a treia generație, colecția familiei. Icoane din această selecție au fost prezentate și într-o importantă expoziție internațională, „Poezia credinței. Icoane românești pe sticlă din secolul al XIX-lea”, în 2010, în capitala Germaniei. Printre icoanele pe glajă și foiță de aur din această licitație se remarcă și icoana „Învierea Domnului și 12 scene”, ce provine chiar din colecția Irinei Muntean și care a avut un loc foarte important în expoziția din Germania. Piesa are în eveniment un preț de pornire de 400 de Euro și prezintă cele mai importante sărbători creștine de peste an, precum Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie), Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie), Prezentarea Mariei la Templu (21 noiembrie) ori Nașterea lui Hristos (25 decembrie).

Iar o raritate extremă din aceeași colecție este icoana „Două scene din Alixăndria – Istoria lui Alexandru Machedon” (de la 400 de Euro), realizată la Nicula, unul dintre cele mai vechi și mai importante centre transilvănene de pictură a icoanelor pe sticlă. Este cu totul neobișnuită prezența pe o icoană a lui Alexandru cel Mare – regele Macedoniei care a cucerit între 334-330 î.Hr. Imperiul Persan. Cuceritorul antic apare aici ca personaj al „Alixăndriei”, povestea populară care i-a transformat viața în legendă. Modelul celor două scene arată cum circulau imaginile în epocă. Zugravul de la Nicula a transpus pe sticlă o compoziție imprimată pe hârtie după un bloc de lemn gravat în 1798 de un meșter din zona Cluj.

Impresionante icoane pe sticlă sunt și „Judecata de Apoi”, o piesă foarte rară atribuită lui Pavel Zamfir, care înfățișează Raiul, Iadul și balanța dreptății (de la 400 de Euro), „Sfântul Ierarh Nicolae, tronând”, pictată la Făgăraș în 1845 și atribuită lui Ioan Pop (de la 300 €), „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” (de la 400 €) și „Maica Domnului cu Pruncul – Doamna Îngerilor”, atribuită lui Nicolae Oancea, din Mărginimea Sibiului provine (de la 350 €).

Remarcabilă este și icoana pe lemn diptic „Maica Domnului cu Pruncul și Sfinții Gheorghe, Constantin și Elena, Pantelimon, Petru și Pavel și Sfânta Treime”, realizată de Ioan Zugravul în 1786 – cu un preț de pornire în licitația Artmark de 600 de Euro. Realizat pe lemn, cu foiță de aur, dipticul are fețele exterioare parțial ferecate în argint, decorat cu motive vegetale specifice repertoriului secolului al XVIII-lea.

Toate acestea pot fi descoperite în catalogul publicat, online, atât în România, cât și în Bulgaria. Participarea la licitație este permisă oricui are cont de colecționar Artmark, nu doar cetățenilor celor două țări – contul poate fi realizat gratuit, pe site-ul casei, în doar câțiva pași, aici. Licitația de Crăciun – Artă Sacră beneficiază, de asemenea, de o expoziție cu două „capitale” – o parte din colecție este pe simezele Galeriilor Artmark din București, o alta pe simezele Galeriilor Artmark din Sofia.

Artmark se numără printre cele mai active grupuri de licitații de artă din Europa de Sud-Est, având, din 2023, filiale și în Bulgaria (la Sofia), și în Croația (la Zagreb), unde este și lider deja, încă de la primele evenimente.

Articol susţinut de A10 by Artmark