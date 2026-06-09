Premieră: Cum a fost salvat echipajul elicopterului de atac AH-64 Apache al armatei americane prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz

În ceea ce reprezintă o premieră, o dronă maritimă de suprafață a Marinei SUA a localizat și a salvat doi membri ai echipajului elicopterului de atac Apache al armatei americane care s-a prăbușit în apele din apropierea coastei Omanului, a anunțat armata americană, iar președintele Donald Trump a afirmat că piloții sunt „teferi”, informează Reuters.

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a transmis că elicopterul AH-64 Apache s-a prăbușit marți, în jurul orei locale 3:00 (luni, ora 23:00 GMT), în apropierea coastei Omanului, în timp ce desfășura o misiune de patrulare deasupra apelor regionale.

Până acum, nu a fost oferită nicio explicație pentru prăbușirea elicopterului militar. Statele Unite și Iranul se află într-un armistițiu fragil, cu ciocniri periodice și atacuri cu drone și rachete iraniene asupra aliaților regionali ai Washingtonului.

CENTCOM a precizat, pentru Reuters, că operațiunea de salvare a fost efectuată de o dronă, dar nu a specificat modelul acesteia.

Task Force 59, din cadrul Flotei a 5-a a SUA, care operează în regiune, este o unitate specializată în integrarea sistemelor fără pilot și a inteligenței artificiale în operațiunile maritime de zi cu zi.

Vorbind pe pista Aeroportului Internațional John F. Kennedy înainte de a se întoarce la Washington, Trump a spus că „nimeni nu a fost rănit” și că militarii sunt „teferi” în incidentul legat de prăbușirea elicopterului.

Totuși, Comandamentul Central al SUA a folosit un limbaj mai prudent pentru a descrie starea celor doi militari, afirmând că aceștia se află în stare stabilă.

„Soldații au fost salvați în siguranță în aproximativ două ore și se află în stare stabilă. Cauza incidentului este în curs de investigare”, a adăugat CETCOM, într-un comunicat.

Publicația The New York Times (NYT) a dezvăluit luni seară, citând două persoane la curent cu acest incident, că un elicopter de luptă de tip Apache aparţinând armatei americane s-a prăbuşit în apropierea Strâmtorii Ormuz şi că cei doi membri ai echipajului au fost recuperați în viață.

NYT a notat că nu a fost posibil imediat să se stabilească dacă elicopterul de luptă a fost doborât de tirurile iraniene sau dacă a avut o problemă tehnică.

Forțele Aeriene Americane folosesc elicoptere Apache, drone MQ-9 Reaper și avioane de atac F/A-18 și F-35, în cadrul operațiunii militare din Strâmtoarea Ormuz.

Elicopterul de luptă AH-64 Apache, care este înarmat cu rachete Hellfire, este unul dintre cele mai temute tipuri de aeronave care operează în regiune. Aparatul de zbor este folosit pentru a descuraja atacurile iraniene cu ambarcațiuni mici asupra navelor din strâmtoare și pentru a doborî drone Shahed.