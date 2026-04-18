Premieră în Franța. Gestul făcut de descendentul unei familii cu rol major în comerțul cu sclavi, la „farul umanității”

Un bărbat în vârstă de 86 de ani a prezentat, sâmbătă, la un eveniment din Nantes, ceea ce se crede că sunt primele scuze oficiale ale unei persoane din Franța pentru rolul strămoșilor săi în comerțul transatlantic cu sclavi, potrivit Reuters.

Strămoșii lui Pierre Guillon de Prince, din Nantes, cel mai mare port francez pentru comerțul transatlantic cu sclavi, au fost deținători de navă și au transportat aproximativ 4.500 de africani înrobiți. Aceștia au deținut plantații în regiunea Caraibelor.

Guillon de Prince a spus că și alte familii franceze trebuie să își confrunte legăturile istorice cu sclavia și că statul ar trebui să meargă dincolo de gesturi simbolice în această privință și să acorde inclusiv despăgubiri.

„Confruntat cu creșterea rasismului în societatea noastră, am simțit responsabilitatea de a nu permite ca acest trecut să fie șters”, a spus bărbatul, adăugând că dorește să transmită nepoților săi istoria familiei.

Un catarg ce va servi drept „far al umanității”

El a cerut scuze pentru rolul strămoșilor săi în comerțul cu sclavi, sâmbătă, în cadrul unui eveniment la Nantes înainte de inaugurarea unei replici a catargului de navă, cu o înălțime de 18 metri. La adunare a participat și Dieudonné Boutrin, descendentul unor sclavi de pe insula Martinica din Caraibe.

Cei doi lucrează împreună la Coque Nomade-Fraternité, o asociație dedicată „ruperii tăcerii” în ceea ce privește sclavia, și a spus că acel catarg va servi drept „far al umanității”.

„Multe familii de descendenți ai comercianților de sclavi nu îndrăznesc să vorbească de teama de a redeschide răni vechi și furie”, a declarat Boutrin, în vârstă de 61 de ani. „Scuzele lui Pierre sunt un act curajos”, a adăugat acesta.

Începând din secolul al XV-lea și până în cel de-al XIX-lea, cel puțin 12,5 milioane de africani au fost răpiți și transportați cu forța, majoritatea pe nave europene. Franța a traficat aproximativ 1,3 milioane de persoane.

Gestul lui Guillon de Prince vine în urma unor demersuri similare ale unor familii din Marea Britanie și din alte locuri – demersuri care presupun, în unele cazuri, și angajamente de a ajuta la repararea prejudiciului cauzat de strămoși.

Sclavia transatlantică, recunoscută de Franța drept crimă împotriva umanității

Franța a recunoscut sclavia transatlantică drept crimă împotriva umanității în 2001.

În mandatele sale, președintele Emmanuel Macron a extins accesul la arhivele despre trecutul colonial al țării, iar anul trecut a anunțat înființarea unei comisii pentru a examina istoricul relațiilor cu Haiti, fără a menționa eventuale despăgubiri.

În martie, Franța s-a abținut la votul de la ONU pe o rezoluție promovată de Africa prin care sclavia era declarată „cea mai gravă crimă împotriva umanității” și erau solicitate despăgubiri.