Premieră în România: revascularizație coronariană completă fără tăierea sternului, realizată la MONZA ARES

O intervenție de revascularizație coronariană completă, realizată fără secționarea sternului, a fost efectuată în premieră în România, la MONZA ARES, de o echipă coordonată de dr. Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară. Procedura, denumită TCRAT, permite realizarea unui bypass cardiac complet printr-o incizie între coaste și poate reduce semnificativ perioada de recuperare a pacienților cu boală coronariană severă.

Pentru mulți pacienți, ideea unei operații de bypass este legată de una dintre cele mai dificile imagini din chirurgia cardiacă: deschiderea sternului. Recuperarea este lungă, restricțiile postoperatorii sunt importante, iar revenirea la viața de zi cu zi poate dura luni.

La MONZA ARES a fost aplicată o tehnică ce schimbă această abordare. Este vorba despre revascularizația coronariană totală prin toracotomie anterioară stângă, cunoscută ca TCRAT, o procedură care permite efectuarea unui bypass complet fără deschiderea sternului.

Metoda a fost dezvoltată și perfecționată de chirurgul Oleksandr Babliak din Kiev, unul dintre pionierii chirurgiei cardiace microinvazive. Pentru implementarea tehnicii în România, acesta a fost prezent la MONZA ARES și a asistat direct primele intervenții, alături de echipa locală.

„Putem obține o revascularizație coronariană completă printr-un abord microinvaziv, fără să modificăm indicația chirurgicală și fără să renunțăm la principiile bypass-ului clasic. Diferența este că evităm sternotomia”, explică Dr. Stanislav Rurac.

Ce înseamnă concret această intervenție

Boala coronariană este una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial. Atunci când arterele coronare sunt sever afectate, una dintre soluțiile terapeutice este bypass-ul aorto-coronarian, intervenție prin care sângele este redirecționat pentru a ocoli zonele blocate.

În mod obișnuit, această operație se face prin sternotomie, adică prin deschiderea sternului. TCRAT schimbă calea de acces: chirurgul ajunge la inimă printr-o incizie intercostală, fără a secționa osul stern.

Diferența este importantă mai ales pentru recuperare. Fără sternotomie, pacientul se mobilizează mai repede, stă mai puțin în spital și evită una dintre cele mai temute complicații ale chirurgiei clasice, mediastinita.

„Beneficiul major nu ține doar de faptul că incizia este mai mică. Eliminarea sternotomiei înseamnă reducerea complicațiilor asociate chirurgiei clasice, în special a riscului de mediastinită, dar și o recuperare mai rapidă și o reluare mai precoce a activităților obișnuite”, spune Dr. Stanislav Rurac.

Primele cazuri operate în România, la Spitalul Monza

Primele intervenții realizate prin această metodă au fost făcute la trei pacienți cu vârste de 40, 62 și 83 de ani. Toți aveau boală coronariană severă, cu afectarea mai multor vase importante ale inimii, și au avut nevoie de bypass triplu, adică de o intervenție prin care au fost ocolite trei artere coronare afectate.

Cazurile nu au fost deloc simple. Unul dintre pacienți trecuse recent printr-un infarct și asocia obezitate. Pacienta de 62 de ani fusese și ea diagnosticată după un eveniment coronarian recent. Pacientul de 83 de ani avea și boală pulmonară obstructivă cronică, ceea ce a făcut recuperarea respiratorie mai dificilă.

Cu toate acestea, intervențiile au avut evoluție favorabilă. Doi dintre pacienți au stat în terapie intensivă doar 24 de ore și au fost externați în 5–6 zile. În cazul pacientului vârstnic, spitalizarea a fost influențată de patologia pulmonară asociată, nu de apariția unor complicații cardiace majore.

De ce este importantă această premieră

Majoritatea intervențiilor de bypass din România și din multe centre din lume continuă să fie realizate prin sternotomie. Tehnicile microinvazive au existat și până acum, dar, de cele mai multe ori, au fost rezervate unor cazuri mai limitate.

TCRAT extinde însă chirurgia microinvazivă și către pacienții care au nevoie de revascularizație completă, inclusiv în forme mai complexe de boală coronariană.

„Din punct de vedere al indicației, nu vorbim despre o intervenție rezervată doar unor cazuri excepționale. Pacienții care au indicație de bypass aorto-coronarian clasic pot beneficia și de această abordare, atunci când există experiența necesară în echipa chirurgicală”, mai spune Dr. Rurac.

Implementarea tehnicii la MONZA ARES vine pe fondul unei experiențe deja consistente în chirurgia cardiacă microinvazivă. Tocmai această bază a permis trecerea către o procedură mai complexă, aplicată acum în premieră în România.

Pentru pacienți, diferența poate însemna mai puțină traumă operatorie, mai puține complicații și o revenire mai rapidă la viața de zi cu zi. Pentru chirurgia cardiacă, poate deschide drumul către un nou standard.

