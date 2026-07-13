Premieră la ședința Coaliției de Voință. Un nou participant la masă, alături de președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, după participarea la reuniunea Coaliţiei de Voinţă de la Paris, că investiţia în apărarea şi securitatea Ucrainei „este o investiţie în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă”, informează News.ro. „Mă bucurǎ participarea şi aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliţiei”, a menţionat el.

„Discuţiile dintre membrii Coaliţiei au reconfirmat motivele pentru care Europa şi partenerii noştri, care împărtăşesc aceleaşi valori, trebuie să rămână implicaţi în construirea unui cadru solid de garanţii de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acţiuni concrete şi o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obţinerii încetării focului şi, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile şi sustenabile. România va continua să acţioneze ca un aliat responsabil şi un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv”, a arătat Nicuşor Dan, luni seară, într-o postare pe X.

Potrivit şefului statului, „prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertăţii de navigaţie şi protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră”.

Nicușor Dan și Maia Sandu, la reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință/ Foto: X – Nicușor Dan

„Investiţia în apărarea şi securitatea Ucrainei este o investiţie în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă. Totodatǎ, am pledat ca de fiecare datä, şi pentru acordarea unei atenţii specifice securitǎţii Republicii Moldova. În acest sens, mä bucurǎ participarea în premierǎ şi aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coalitiei pentru Voinţǎ”, a menţionat el.