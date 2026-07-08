Premieră Mondială – Dacia Striker, cel mai mare și mai elegant model al mărcii, va fi mai ieftin decât Bigster

Dacia a dezvăluit, în cadrul unui amplu eveniment desfășurat la Milano, cel mai nou model din gamă, cel mai lung și cel mai stilat în același timp. Profit.ro a fost prezent la prezentarea internațională și prezintă cele mai importante informații legate de noul model, care va fi produs în Turcia.

Marca Dacia își extinde rapid prezența în segmentul compact, de data asta cu un crossover care aduce sub aceeași caroserie trăsături de break, de SUV și de sedan, având o lungime situată în partea superioară a segmentului compact și finisaje cum niciun alt model al mărcii n-a mai avut.

Dacia Striker este o nouă încercare – după Bigster – de a atrage clienți tot mai sofisticați și pretențioși, care sunt gata să renunțe la mărcile occidentale de automobile, în general din cauza prețurilor tot mai mari, și să cumpere o mașină a unei mărci care vine din Europa de Est.

Citește mai mult pe Profit.ro