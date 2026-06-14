Premieră mondială: Țara din Europa unde un motor gigant pe hidrogen a început să livreze energie direct în rețea

Producerea de energie la scară largă prin motoare alimentate cu hidrogen pur a trecut primul test de livrare în rețea, potrivit Euronews.com.

Un motor alimentat cu hidrogen a furnizat energie electrică rețelei naționale a Spaniei, în cadrul unei inițiative pe care producătorul o consideră o premieră mondială în domeniul producerii de energie la scară largă.

Susținătorii acestei tehnologii afirmă că ea ar putea contribui la echilibrarea sistemelor de energie regenerabilă fără emisii de carbon.

Tehnologia a fost dezvoltată de compania finlandeză de energie Wärtsilä și testată la unitatea sa din nordul Spaniei. Motorul funcționează exclusiv pe bază de hidrogen și este conceput să furnizeze energie electrică atunci când sursele eoliană și solară nu generează suficient.

Reprezentanții companiei afirmă că aceste motoare ar putea contribui la echilibrarea rețelelor electrice viitoare fără a produce emisii de carbon. Spre deosebire de pilele de combustie, sistemul utilizează un motor cu ardere internă de mare capacitate, adaptat pentru a funcționa cu hidrogen pur.

Compania finlandeză afirmă că mai multe unități ar putea fi combinate în centrale electrice industriale capabile să producă sute de megawați. Totuși, experții avertizează că există în continuare obstacole majore.

Aceștia spun că utilizarea pe scară largă a hidrogenului necesită investiții semnificative în infrastructura de producție, stocare și transport, dar și un sprijin politic mai puternic.

Testarea motorului are loc în timp ce Spania își extinde sectorul energiei regenerabile, unde sursele eoliene și solare asigură tot mai multă electricitate.