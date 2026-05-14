Premieră națională în educația universitară: primul program de masterat cu dublă diplomă Japonia-România, lansat de Universitatea Româno-Americană

Într-o perioadă în care companiile caută tot mai mult profesioniști cu experiență internațională, competențe interculturale și capacitatea de a naviga între modele economice diferite, Universitatea Româno-Americană face un pas important în internaționalizarea educației universitare din România.

Instituția a lansat, împreună cu Universitatea Hyogo, primul program de masterat cu dublă diplomă Japonia–România în domeniul businessului și antreprenoriatului: International Business and Entrepreneurship.

Programul oferă studenților oportunitatea de a obține două diplome recunoscute internațional, una emisă de Universitatea Româno-Americană și una de Universitatea Hyogo, printr-un parcurs academic desfășurat atât în România, cât și în Japonia.

De ce Japonia?

Pentru multe generații de studenți și profesioniști, Japonia rămâne unul dintre cele mai interesante modele economice și culturale din lume: o societate care combină tradiția cu inovația, disciplina organizațională cu tehnologia de vârf și performanța economică cu o cultură a excelenței.

Universitatea Hyogo este recunoscută pentru programele sale în domeniul afacerilor internaționale, antreprenoriatului și studiilor asiatice, iar noul parteneriat cu Universitatea Româno-Americană aduce pentru prima dată în România un program academic construit pe colaborarea directă dintre cele două sisteme educaționale.

Studenții vor avea acces atât la experiențe academice internaționale, cât și la activități practice și interacțiuni directe cu mediul de afaceri din România și Japonia.

Programul include:

mobilități academice internaționale;

cursuri susținute de profesori români și japonezi;

experiențe multiculturale;

activități aplicate și stagii de practică;

acces la perspective europene și asiatice asupra businessului și antreprenoriatului.

Un avantaj competitiv pentru viitorii absolvenți

Într-o economie globalizată, experiența internațională devine un diferențiator important pe piața muncii. Tot mai multe companii caută specialiști care înțeleg dinamica piețelor globale, managementul intercultural și modelele de business dezvoltate în economii performante.

Noul program de masterat își propune să răspundă exact acestor nevoi.

„Acest parteneriat cu Universitatea Hyogo reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea internațională a Universității Româno-Americane și o confirmare a angajamentului nostru de a oferi studenților experiențe educaționale relevante la nivel global. Lansarea primului program de dublă diplomă Japonia–România în domeniul businessului și antreprenoriatului marchează o etapă importantă atât pentru universitatea noastră, cât și pentru internaționalizarea educației universitare din România”, explică Costel Negricea, Rectorul Universității Româno-Americane.

Potrivit acestuia, studenții vor beneficia nu doar de două diplome recunoscute internațional, ci și de acces la două modele educaționale și economice complementare.

„Prin acest program, ne propunem să formăm absolvenți capabili să performeze atât la nivel național, cât și internațional, să înțeleagă diversitatea culturală și să valorifice colaborările internaționale ca avantaj competitiv real. Studenții vor avea acces la modele diferite de business, leadership, antreprenoriat și cercetare, dezvoltate în Europa și Japonia”, adaugă rectorul Universității Româno-Americane.

Un parteneriat construit pe o relație academică dezvoltată în timp

Noul program este rezultatul unei relații academice și culturale dezvoltate de Universitatea Româno-Americană cu Japonia de peste două decenii.

În spatele acestui proiect se află activitatea Departamentului de Studii Asiatice și a Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru”, primul centru de acest tip din România, care aniversează anul acesta 21 de ani de activitate.

Înființat în 2005 cu sprijinul Ambasadei Japoniei la București, centrul promovează studiul limbii, culturii și mediului de afaceri japonez și oferă acces la:

programe de studii în Japonia;

stagii de practică în companii nipone;

școli de vară;

excursii de studiu;

și activități dedicate culturii tradiționale japoneze.

În prezent, Universitatea Româno-Americană are 17 parteneriate Erasmus+ cu universități din Japonia, iar interesul pentru studiile japoneze este în continuă creștere. Peste 300 de participanți urmează anual cursurile de limba japoneză organizate în cadrul centrului, iar în acest an universitatea a atras un număr record de studenți japonezi veniți în România prin programe de schimb academic.

De-a lungul timpului, Centrul „Angela Hondru” a format o comunitate de peste 20.000 de absolvenți și a primit, în 2021, Premiul Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei pentru promovarea culturii nipone în România.

O universitate românească tot mai conectată la economia globală

În anul în care aniversează 35 de ani de existență, Universitatea Româno-Americană continuă să își consolideze profilul internațional prin programe academice dezvoltate împreună cu universități din Europa, SUA și Asia.

Instituția oferă deja programe de dublă diplomă în colaborare cu Universita di Siena, Northwood University, St. Francis College și University of York Europe Campus.

„Lansăm un program de dublă diplomă complet nou, primul parteneriat de acest fel între o universitate din România și o universitate din Japonia. Acest program va consolida prietenia noastră de lungă durată și va servi drept un centru pentru dezvoltarea colaborării academice dintre România și Japonia, bazată pe respect reciproc”, spune Makoto Kosaka, Președintele Universitatea Hyogo.

Într-un context global marcat de transformări accelerate, de la inteligența artificială la schimbările climatice și tensiunile geopolitice, colaborările academice internaționale devin tot mai importante.

„Lucrând împreună, avem puterea de a construi o lume mai bună”, adaugă Makoto Kosaka.

Pentru Universitatea Româno-Americană, noul masterat reprezintă mai mult decât un program academic: este un pas către formarea unei noi generații de profesioniști capabili să performeze într-un mediu internațional, multicultural și în continuă schimbare.

Despre Universitatea Româno-Americană, România

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior de drept privat și interes public, non-profit, recunoscută pentru excelența academică și pentru sprijinul constant oferit studenților săi în dezvoltarea lor profesională și personală. Universitatea Româno-Americană este una dintre cele mai performante instituții de învățământ superior privat din țara noastră, având peste 50.000 de absolvenți în cei 35 de ani de activitate. Universitatea a fost înființată în anul 1991, cu scopul de a promova valorile educaționale ale învățământului superior american, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc.

Informațiile despre oferta educațională, beneficiile oferite și calendarul de admitere sunt disponibile pe www.rau.ro.

Despre Universitatea Hyogo, Japonia

University of Hyogo este o universitate publică din Japonia, înființată în 2004 prin fuziunea a trei universități prefectorale: Kobe University of Commerce, Himeji Institute of Technology și Hyogo College of Nursing. Universitatea are mai multe campusuri în prefectura Hyogo și oferă programe într-o gamă largă de domenii, inclusiv economie și afaceri internaționale, inginerie, științe și asistență medicală. Universitatea pune accent pe colaborarea cu comunitatea locală și pe cercetarea de ultimă generație. Este cunoscută pentru cooperarea cu importante centre de cercetare din prefectura Hyogo, precum supercomputerul „Fugaku” și instalația de radiație sincrotron „SPring-8”. Datorită abordării practice a educației, universitatea atrage studenți atât din domeniile umaniste, cât și din cele științifice.

Mai multe informații despre University of Hyogo sunt disponibile pe site-ul oficial al universității: https://www.u-hyogo.ac.jp/english/.

