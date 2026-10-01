Premieră pe front: Ucraina a aruncat în luptă racheta tactică balistică FP-7. Informația pe care Kievul refuză categoric să o dezvăluie

Ucraina a folosit pentru prima dată în luptă racheta balistică tactică FP-7, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski.

„Racheta balistică tactică ucraineană FP-7. Prima utilizare în luptă”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Reuters.

„Mulțumesc pentru rezultat. Urmează producția. Slavă Ucrainei”, a adăugat în mesajul său, însoțit de imagini video care arată lansarea rachetei.

Liderul de la Kiev nu a precizat unde a fost folosită racheta FP-7 în luptă sau împotriva cărei ținte.

Întrebat ce țintă a lovit racheta, consilierul pentru comunicare al lui Zelenski a oferit un răspuns scurt și categoric, pentru The Kyiv Independent: „Nu dezvăluim”.

Rusia folosește frecvent rachete balistice în atacurile asupra țintelor ucrainene, iar Ucraina a considerat dezvoltarea propriilor rachete balistice tactice un element important în asigurarea nevoilor sale de apărare.

Zelenski a lăudat rezultatele testelor rachetelor balistice tactice mai devreme în cursul acestui an, afirmând că acestea au demonstrat un potențial bun pentru utilizarea lor de către armată.

Analiștii militari ucraineni descriu FP-7 ca fiind o rachetă cu rază scurtă de acțiune, de aproximativ 250 de kilometri (155 mile).

Producătorul rachetei, Fire Point, una dintre principalele companii ucrainene din domeniul apărării, afirmă că aceasta este dezvoltată ca un interceptor balistic în cadrul programului european de apărare antirachetă Freyja, lansat anul acesta.

Ucraina dorește ca un prototip al sistemului european antibalistic Freyja să fie gata în prima jumătate a anului viitor, a declarat în iulie Davyd Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Ce se știe despre racheta balistică FP-7

Racheta balistică FP-7, fabricată în totalitate în Ucraina, este proiectată să aibă o viteză maximă de 1.500 de metri pe secundă (3.355 mile pe oră) și poate transporta un focos de 200 de kilograme.

În cadrul unei conferințe pe tema apărării, desfășurată în Polonia pe 10 septembrie, Iryna Terekh, CEO-ul Fire Point, a declarat că racheta FP-7 urma să intre în serviciu „în câteva săptămâni”.

FP-7 are la bază interceptorul 48N6 din era sovietică, utilizat în sistemele de apărare aeriană S-300 și S-400, dar folosește componente și tehnici de fabricație moderne.

„ Acesta va fi un echivalent al rachetei ATACMS, probabil chiar cu o încărcătură explozivă mai mare. Dar va costa cel puțin de două ori mai puțin”, a declarat Denys Shtilerman, proiectant-șef și cofondator al Fire Point, într-un interviu acordat în luna martie.

Shtilerman a subliniat că obiectivul este producerea în serie a sistemului. „Dacă produci două sau trei rachete balistice pe lună, nu are sens. Nu va avea niciun impact asupra frontului”, a spus el.

„FP-7 este concepută pentru ținte aflate pe linia frontului și în imediata spate, precum cartierele generale și posturile de comandă, depozitele de armament, echipamentele militare (stații radar, sisteme de război electronic, sisteme de apărare aeriană și lansatoare de rachete), bazele de lansare a dronelor și infrastructura militară, inclusiv aerodromurile aflate în raza de acțiune a rachetei”, a declarat Nazarii Barchuk, analist la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, pentru The Kyiv Independent.

Fire Point a devenit un important producător ucrainean din domeniul apărării naționale încă de la înființarea companiei, în 2022, fabricând o serie de drone cu rază lungă de acțiune, extrem de eficiente, și racheta de croazieră FP-5 „Flamingo”. Cu toate acestea, ascensiunea companiei a fost însoțită de acuzații de corupție și de întrebări privind structura finală a acționariatului societății.