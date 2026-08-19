Premierul Bolojan acuză un fost ministru de „atitudine iresponsabilă”. „Alarma pe toată lumea că nu mai avem energie, că intrăm în blackout”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a arătat „o atitudine iresponsabilă”, prin postarea sa în care a afirmat că marii consumatori industriali au primit notificări că li se va limita sau sista alimentarea cu energie elecrică. În replică, Bolojan a precizat că este vorba doar de o chestiune tehnică în care consumatorii sunt anunțați că au fost incluși pe o listă cu cei pentru care ar putea exista limitări, în cazul în unei situații de criză, în niciun caz nefiind vorba de notificări de sistare iminentă a alimentării cu energie.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan a afirmat, într-o postare pe Facebook, că „cel mai negru scenariu se întâmplă” întrucât unii cosumatori industriali au primit notificări privind limitarea consumului de energie.

Ivan: „Cel mai negru scenariu se întâmplă”

„Cel mai negru scenariu cu întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, şi aşa împovărate de taxe, se costuri uriaşe şi de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranţa economică a României”, a afirmat Ivan.

El a susținut că guvernul demis al lui Bolojan trimite industriei nota de plată pentru incompetența sa în gestionarea crizei energetice.

„Nu poţi vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare. Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o ameninţare directă la siguranţa României, la locurile de muncă ale oamenilor şi la viitorul economiei româneşti. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”, mai spunea Bogdan Ivan.

În replică, premierul Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că fostul ministru al Energiei creeză temeri în mod iresponsabil.

„Atitudine inconștientă în care creezi o frică”

„Astăzi a apărut o postare a fostului Ministru a Energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenţii economici au primit notificări că vor fi decuplaţi, deci uitaţi-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout şi aşa mai departe. Vă puteţi da seama că asta este o atitudine iresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoaşterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconştiente în care creezi o frică. Creezi, cum să vă spun, nişte ştiri care nu au nicio legătură cu realitatea”, a declarat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Primul-ministru a spus că este doar o chestiune procedurală prin care marii consumatori de energie sunt avertizați că se află pe o listă privind limitări ale furnizării, în cazul unei crize majore, nefiind vorba de notificări privind o limitare efectivă

„Există proceduri care se adoptă atunci când poţi ajunge într-o situaţie dificilă. Se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplaţi primii sau la care li se va reduce puterea alocată atunci când se poate ajunge la un deficit de energie în aşa fel încât locuinţele să nu fi afectate. Ca să nu se publice lista cu aceste companii, pentru că altfel s-ar crea un fel de ştiri de tot felul, s-a dat doar hotărârea de guvern, iar lista se comunică fiecăruia. Deci, compania este înştiinţată, vedeţi că sunteţi pe o listă, ei ştiu asta din contractele pe care le-au cu furnizorii şi în condiţiile în care va apărea un deficit de energie, urmează să vi se reducă puterea”, a spus premierul interimar.

El a precizat că este o procedură, o înştiinţare, dar de la o înştiinţare că eşti pe o listă să vii să anunţi că intrăm în blackout este o dovadă de responsabilitate.

Competitivitatea industriei românești, afectată de prețul energiei

Premierul interimar a menţionat că ministrii Energiei au fiecare o responsabilitate pentru situaţia în care am ajuns dar este foarte simplistă abordarea, pentru că nu Ministerul Energiei face politicile din acest domeniu, integral.

„O parte din politici sunt la ANRE, o parte din politici sunt la Ministerul Energiei, iar o parte din companii, companiile de bază, gândiţi-vă, Transelectrica, care este totuşi reţeaua de bază a României, este la Secretariatul General al Guvernului. Deci, au pălării diferite. Or aici e vorba de nişte politici guvernamentale, nu neapărat ale miniştilor”, a mai explicat Bolojan.

Despre situaţia din energie, premierul interimar a spus că industria românească a pierdut din competitivitate în aceşti ani pentru că avem o creştere de preţ a energiei faţă de anii anteriori într-o pondere mai mare decât au crescut în celelalte ţări.

„Dacă acum 10 ani de zile preţul în România la energie era mai mic comparativ cu zona din regiune, acum nu mai avem acest avantaj şi ăsta este un element de bază al competitivităţii. Nu era pentru a plăti facturi mai mici de către locuinţe şi de către gospodării, ci pur şi simplu pentru a avea firme competitive. Firmele noastre sunt într-o competiţie şi pentru a fi, într-adevăr, rentabile, pentru a oferi salarii bune, dacă nu fac profituri, n-au de unde le oferi. Ori şi interiorul unui grup mare care este în România – gândiţi-vă la marele fabrici de maşini – primirea unor comenzi de către fabrica din România este rezultatul unei competiţii cu fabricile grupului din celelalte țări”, a menţionat premierul.