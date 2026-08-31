Premierul Spaniei acuză Rusia și Israelul că au răspândit dezinformări pentru criza din Ceuta. „Minte cu nerușinare”, spune Israelul / Reacția Rusiei

Există semne că Rusia și Israel au răspândit dezinfomări referitoare la politica Spaniei în materie de migrație care au declanșat criza din Ceuta, a susținut luni premierul spaniol Pedro Sanchez, citat de Reuters.

Peste 72.000 de migranți au trecut ilegal frontiera Spaniei la Ceuta, dinspre Maroc, între 30 și 31 iulie.

Partidele spaniole din opoziție și unele organizații pentru drepturile omului au acuzat Rabatul că a permis intenționat această trecere masivă, o acuzație negată de autoritățile marocane.

„Când oamenii vorbesc și fac speculații despre participarea autorităților marocane, eu neg acest lucru categoric”, a declarat Pedro Sanchez pentru postul de radio SER.

Conform autorităților spaniole, pe Instagram, TikTok și alte rețele sociale circulă afirmații înșelătoare cum că migranții care ajung la Ceuta pe mare ar putea rămâne în Spania, încurajând mii de oameni să încerce traversarea frontierei.

Premierul Spaniei susține că verificările făcute de serviciul diplomatic al UE (SEAE) au indicat că în spatele răspândirii de dezinformări se află rețele rusești și israeliene, împreună cu rețele de extremă dreapta.

El mai susține că este clar că Rusia și Israel au folosit criza pentru a critica Madridul din cauza nemulțumirii față de poziția guvernului spaniol în ceea ce privește războaiele din Ucraina și Gaza. Pedro Sanchez nu a oferit detalii despre probele referitoare la implicarea lor.

Cum au reacționat Israelul și Rusia

Într-o reacție pe X, ministrul israelian al afacerilor externe l-a acuzat pe Pedro Sanchez că „minte fără rușine” atunci când acuză Israelul că răspândește informații înșelătoare despre Ceuta. Gideon Saar susține că premierul spaniol încearcă astfel să distragă atenția de la eșecurile politicii sale interne.

Guvernul rus a respins, la rândul său, acuzațiile Spaniei, prin declarațiile făcute luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

În jur de 5.000 de migranți – dintre care unii au solicitat azil – au rămas în Ceuta după criza de la frontieră. Localnicii au protestat aproape zilnic împotriva modului în care guvernul spaniol a gestionat criza, iar o tabără de migranți de pe plaja El Trampolin a fost vizată de atacuri sporadice, conform poliției.

Poliția a arestat duminică trei cetățeni marocani pentru că au aruncat sticle pline cu lichide corozive spre o patrulă a armatei la Ceuta, a relatat agenția de știri EFE, citând surse din poliție. În atac nu a fost rănită nicio persoană.

Tot luni, Pedro Sanchez a anunțat că guvernul Spaniei va aloca încă 168 de milioane de euro ca fonduri de urgență pentru a relansa economia Ceutei, o cifră echivalentă cu 8% din produsul intern brut al exclavei, pe lângă cele 180 de milioane de euro promise săptămâna trecută pentru eforturile de redresare pe termen mediu.