Premierul Ungariei spune că UE se confruntă cu o „criză de leadership”: „Trebuie să decidă dacă vrea doar să supraviețuiască sau să câștige”

Premierul ungar Peter Magyar a declarat, la Forumul Strategic de la Bled, că Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de leadership și trebuie să ia decizii esențiale cu privire la viitorul său. El a criticat, de asemenea, penalitățile zilnice impuse Ungariei de Bruxelles în dosarul migrației, pe care le-a calificat drept nedrepte, în pofida unei decizii a Curții de Justiție a UE din 2020, potrivit Euronews.com.

Magyar a făcut declarațiile la Forumul Strategic de la Bled, unde a discutat despre cooperarea regională și competitivitate alături de Janez Janša, din Slovenia, Andrej Plenković, din Croația, și premierul ceh Andrej Babiš.

„Ca să fim sinceri, există o lipsă de leadership politic în Uniunea Europeană”, a spus Magyar, criticând birocrația europeană, despre care afirmă că împiedică luarea unor măsuri.

„Un membru al Consiliului European mi-a spus să nu mă ocup deloc de birocrație, să nu le răspund, pentru că vor ucide inițiativele. Le vor înghiți. Și nu este un semn bun. Cred că ar trebui să ne concentrăm din nou asupra realității”, a declarat premierul ungar.

Magyar a afirmat că, în timp ce UE este preocupată de chestiuni instituționale, China se pregătește să finanțeze construirea unor centrale nucleare și fabrici de automobile în Europa.

„Există deja și la Bruxelles sentimentul că trebuie să schimbăm ceva, iar, în opinia mea, trebuie să decidem dacă Uniunea Europeană vrea doar să supraviețuiască sau să câștige”, a spus Magyar.

Premierul ungar, membru al aceleiași familii politice de centru-dreapta, Partidul Popular European (PPE), din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat și amenda zilnică impusă Ungariei în problema migrației.

Bruxellesul a obligat Ungaria să plătească o amendă de 200 de milioane de euro, la care se adaugă o penalizare zilnică, în 2024, după ce guvernul condus de Viktor Orbán nu a pus în aplicare o decizie din 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind migrația. Instanța europeană a stabilit că Ungaria a încălcat legislația UE prin faptul că nu a garantat solicitanților de azil dreptul la un tratament echitabil.

„Este destul de dificil să le explicăm ungurilor de ce Ungaria este tratată atât de nedrept la Bruxelles în aceste chestiuni”, a spus Magyar.

„Avem o hotărâre judecătorească și trebuie să plătim un milion de euro pe zi doar pentru apărarea frontierelor comune europene. Nu este corect și nimeni nu este pregătit să rezolve această problemă”, a contiuat el.

În timpul guvernării lui Viktor Orbán, Ungaria a construit un gard la granița cu Serbia pentru a împiedica intrarea migranților în țară. Cererile de azil trebuiau depuse la consulatul Ungariei din Belgrad, iar marea majoritate au fost respinse. În urma acestor măsuri, Ungaria a primit amenzi din partea UE care au ajuns la aproape un miliard de euro.

În timpul campaniei electorale, Magyar a promis o resetare completă a relațiilor dintre Budapesta și aliații săi occidentali din UE și NATO.

După formarea guvernului, el a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile Ungariei înghețate anterior. Guvernul său a anunțat luni că a îndeplinit toate jaloanele legate de Fondul de redresare în valoare de 10 miliarde de euro, prin modificarea legislației privind combaterea corupției și justiția.