Premiile Emmy 2025. Serialul „The Pitt”, cea mai bună dramă. „Adolescence” și „The Studio”, cele mai multe premii

Actorul american Noah Wyle a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-un serial dramatic pentru rolul din „The Pitt” în cadrul celei de-a 77-a ediții a Premiilor Primetime Emmy, care a avut loc la Peacock Theatre din Los Angeles, pe 14 septembrie 2025. Sursă foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Drama medicală „The Pitt” a câștigat statueta pentru cel mai bun serial dramatic al anului, iar satira despre lumea showbizului „The Studio” a fost desemnată drept cea mai bună comedie, în cadrul ceremoniei anuale de decernare a premiilor Emmy, care a avut loc duminică și la care au participat vedete de la Hollywood, informează Reuters. Seria limitată despre uciderea unei adolescente, „Adolescence”, a câștigat duminică opt trofee la premiile Emmy, inclusiv cel pentru cea mai bună miniserie, conform AFP.

Serialul produs de HBO „The Pitt” a câștigat surprizător în fața dramei pshologice „Severance”, seria suprarealistă despre puterea corporațiilor, care a intrat în ceremonia de pe covorul roșu din Los Angeles cu cele mai multe nominalizări.

Vedeta din „The Pitt”, Noah Wyle, a câștigat primul său Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic. El fusese nominalizat de cinci ori pentru rolul său din serialul medical „ER”, dar nu câștigase niciodată.

„Wow! Ce vis a fost acesta”, a spus Wyle pe scenă, înainte de a mulțumi lucrătorilor din domeniul sănătății. „Tuturor celor care intră sau ies din tură în această seară, vă mulțumesc că faceți această meserie.”

Serialul medical „The Pitt” povestește viața din secția de urgențe din Pittsburgh. Cele cincisprezece episoade prezintă o singură gardă deosebit de intensă și analizată în timp real.

„The Studio”, număr record de premii

Seth Rogen, vedeta și co-creatorul serialului „The Studio”, a câștigat și el primul său premiu Emmy pentru cel mai bun actor de comedie, alături de un alt premiu pentru regia serialului Apple TV+, alături de partenerul său de producție, Evan Goldberg.

„Sunt sincer jenat de cât de fericit mă face acest lucru”, a spus Rogen în timp ce ținea trofeul câștigat pentru serialul de comedie.

Această satiră a Apple TV+ despre culisele Hollywoodului a câștigat 13 trofee la ceremonia de duminică seară din Los Angeles.

„The Late Show with Stephen Colbert” a fost premiat ca cel mai bun serial de talk-show pentru prima dată în cei zece ani de existență. CBS, rețeaua care a transmis duminică premiile Emmy, a anunțat în iulie că anulează emisiunea din motive financiare, o decizie care a stârnit proteste.

Colbert, zâmbitor, și-a exprimat recunoștința față de angajatorul său duminică. „Vreau să mulțumesc CBS pentru că ne-a oferit privilegiul de a face parte din tradiția emisiunilor de noapte, care sper să continue mult timp”, a spus Colbert.

Mai devreme, când a prezentat un premiu, Colbert a glumit că are nevoie de un loc de muncă. „Cât timp am atenția voastră, angajează cineva?”, a întrebat el publicul.

„Adolescence”, o poveste întunecată produsă de Netflix despre un adolescent acuzat de crimă, a primit premiul pentru cea mai bună serie limitată.

Vedeta în vârstă de 15 ani, Owen Cooper, a fost numit cel mai bun actor în rol secundar într-o serie limitată, devenind cel mai tânăr câștigător din această categorie.

Owen Cooper, cel mai tânăr actor care a câștigat un premiu Emmy pentru rolul din serialul Netflix „Adolescence”. Sursă foto: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Serialul fenomen care explorează influența rețelelor sociale și a discursurilor masculiniste asupra băieților tineri, a obținut în total opt premii, conform AFP.

Actorul englez a spus că a început să ia lecții de teatru acum câțiva ani. „Dacă asculți, te concentrezi și ieși din zona ta de confort, poți realiza orice”, a spus Cooper. „Acum trei ani, eram un nimeni.”

La alte premii, Jeff Hiller a fost câștigătorul surpriză al premiului pentru cel mai bun actor secundar într-o comedie pentru serialul HBO „Somebody Somewhere”. Hiller a mulțumit directorilor HBO pentru că „au pus oameni transpirați, de vârstă mijlocie, pe același canal cu adolescenții sexy din Euphoria”.

Vedetele din „Hacks”, Jean Smart și Hannah Einbinder, au câștigat premiile pentru cea mai bună actriță și cea mai bună actriță în rol secundar în categoria comedie. Serialul lor spune povestea unei comediantă care intră în conflict cu rețeaua care difuzează talk-show-ul ei de noapte.

Premiul a fost al patrulea Emmy pentru Smart pentru rolul din „Hacks” și primul pentru Einbinder, în ciuda celor trei nominalizări anterioare. Einbinder a spus că se convinsese că „era mai cool să piardă”.

„Și asta e mișto”, a spus ea zâmbind, înainte de a-și încheia discursul cu „Free Palestine” (Palestina liberă), unul dintre puținele momente politice ale serii.

Câștigătorii au fost aleși de aproximativ 26.000 de artiști, regizori, producători și alți membri ai Academiei de Televiziune.

Nate Bargatze, gazdă pentru prima dată a ceremoniei, a oferit un stimulent pentru laureați în timpul ceremoniei transmise live de CBS, pentru a-i determina să țină discursuri scurte. El a promis o donație de 100.000 de dolari, dar a avertizat că va reduce suma de fiecare dată când un vorbitor depășea cele 45 de secunde alocate.

La sfârșitul spectacolului, Bargatze a anunțat că discursurile lungi au lăsat fondul său caritabil în deficit. El a spus că el și CBS vor dona totuși 350.000 de dolari către Boys & Girls Clubs of America, o organizație non-profit care oferă programe after school.