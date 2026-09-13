Premiile Emmy 2026. Care sunt marile favorite și miniseria care „a luat pe toată lumea prin surprindere”

Noul serial al Apple TV, „Widow’s Bay”, care îmbină elemente horror și de comedie, și serialul medical „The Pitt” par mari favorite la Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, a căror ceremonie va avea loc duminică noapte la Los Angeles, potrivit France Presse.

Un val de premii pentru „Widow’s Bay”?

„Widow’s Bay” îl are în rol principal pe Matthew Rhys, care interpretează rolul excentric al unui primar din New England care încearcă să relanseze turismul pe insula sa, cunoscută drept una bântuită.

Potrivit lui Christopher Rosen, redactor-șef adjunct al publicației de specialitate The Ankler, actorul britanic ar putea câștiga primul său premiu la categoria comedie, după ce în 2018 a obținut premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic pentru „The Americans”.

Serialul realizat de Katie Dippold a câștigat deja opt trofee în cadrul ceremoniilor preliminare ale premiilor Emmy, în cursul cărora a fost acordată marea majoritate a celor peste 100 de premii.

Acesta a fost premiat, printre altele, pentru distribuție, pentru interpretarea lui Betty Gilpin ca cea mai bună actriță invitată într-un serial de comedie, precum și pentru șase premii tehnice.

Aceste succese o plasează în poziția de a deveni cea mai premiată comedie din istoria premiilor Emmy, un record deținut până acum de „The Studio”, o satiră hollywoodiană desemnată cea mai bună comedie în 2025.

Chiar dacă sunt încă posibile surprize, Christopher Rosen prevede o recoltă de premii pentru „Widow’s Bay”, care va devansa toate concurentele, inclusiv ultimul sezon al serialului „Hacks”.

„Hacks” e plin de nominalizări la categoria comedie

„Hacks”, care povestește eforturile unei comediant de stand-up de a-și relansa cariera cu ajutorul unei tinere scenariste la fel de eficiente pe cât de disfuncționale, a dominat nominalizările la categoria comedie cu 24 de nominalizări, față de 19 pentru „Widow’s Bay”.

Potrivit lui Christopher Rosen, șansele serialului „Hacks” se bazează în principal pe Jean Smart, favorită la premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-o comedie, grație rolului său ca neobosită Deborah Vance.

„Nu a pierdut niciodată pentru acest rol. Nu văd de ce ar eșua în acest ultim sezon”, subliniază el.

La 74 de ani, actrița a câștigat deja patru premii Emmy pentru „Hacks” și pare să fie pe drumul cel bun pentru a-și păstra titlul, la fel ca în sezoanele anterioare.

„The Pitt” este favorit la categoria dramă

Desemnat anul trecut cel mai bun serial dramatic, „The Pitt” este considerat favorit și anul acesta.

Serialul, care urmărește oră cu oră o zi din viața medicilor de urgență de la spitalul din Pittsburgh (Pennsylvania), abordează subiecte delicate precum dreptul la avort, politica de imigrație sau incidentele armate din SUA.

„Dacă «The Pitt» nu câștigă, ar fi un șoc imens”, consideră Christopher Rosen.

Cu 25 de nominalizări, un record în acest an, serialul a câștigat deja patru premii în cadrul ceremoniilor preliminare, printre care cel pentru cea mai bună distribuție într-un serial dramatic.

Actorul principal, Noah Wyle, este, de asemenea, considerat favorit în categoria sa, iar șapte dintre colegii săi sunt nominalizați la roluri secundare.

Premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic rămâne mai incert și s-ar putea decide între Rhea Seehorn, vedeta din „Pluribus”, și Keri Russell pentru „La Diplomate”, potrivit lui Christopher Rosen.

Miniseria care „a luat pe toată lumea prin surprindere”

În categoriile rezervate miniserialelor, „DTF St Louis” (HBO Max), povestea unui triunghi amoros care ia o întorsătură neașteptată, se numără printre principalii pretendenți.

Serialul a câștigat deja șase premii, dintre care două pentru actorii David Harbour și Linda Cardellini.

Potrivit lui Christopher Rosen, acesta „a luat pe toată lumea prin surprindere” și ar putea pune capăt celor trei ani de dominație a Netflix în această categorie.

Printre alte momente importante ale ceremoniilor preliminare se numără un premiu Emmy acordat postum lui Rob Reiner, desemnat cel mai bun actor invitat într-o comedie pentru „The Bear”, precum și cele șapte premii obținute de spectacolul din pauza Super Bowl-ului susținut de Bad Bunny.

Lista nominalizărilor la premiile Emmy 2026

Cel mai bun serial dramă:

„The Diplomat”

„The Gilded Age”

„A Knight of the Seven Kingdoms”

„Paradise”

„The Pitt”

„Pluribus”

„Slow Horses”

„Your Friends & Neighbors”

Cea mai bună serie de comedie:

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Hacks”

„Margo’s Got Money Troubles”

„Nobody Wants This”

„Only Murders in the Building”

„Shrinking”

„Widow’s Bay”

Cea mai bună miniserie sau antologie:

„All Her Fault”

„The Beast in Me”

„Beef”

„DTF St. Louis”

„Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”

Cel mai bun actor într-un serial dramă:

Sterling K. Brown, „Paradise”

Gary Oldman, „Slow Horses”

Mark Ruffalo, „Task”

Rufus Sewell, „The Diplomat”

Noah Wyle, „The Pitt”

Cea mai bună actriță într-un serial dramă:

Carrie Coon, „The Gilded Age”

Chase Infiniti, „The Testaments”

Keri Russell, „The Diplomat”

Rhea Seehorn, „Pluribus”

Zendaya, „Euphoria”

Cel mai bun actor într-o serie de comedie:

Yahya Abdul-Mateen II, „Wonder Man”

Steve Carell, „Rooster”

Matthew Rhys, „Widow’s Bay”

Jason Segel, „Shrinking”

Martin Short, „Only Murders in the Building”

Cea mai bună actriță într-o serie de comedie:

Quinta Brunson, „Abbott Elementary”

Ayo Edebiri, „The Bear”

Elle Fanning, „Margo’s Got Money Troubles”

Lisa Kudrow, „The Comeback”

Jean Smart, „Hacks”

Cel mai bun actor într-o miniserie sau antologie:

Riz Ahmed, „Cut!”

Jason Bateman, „Black Rabbit”

Charlie Hunnam, „Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac, „Beef”

Matthew Rhys, „The Beast in Me”

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau antologie: