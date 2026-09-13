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Premiile Emmy 2026. Care sunt marile favorite și miniseria care „a luat pe toată lumea prin surprindere”

George Sîrbu
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Noul serial al Apple TV, „Widow’s Bay”, care îmbină elemente horror și de comedie, și serialul medical „The Pitt” par mari favorite la Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană, a căror ceremonie va avea loc duminică noapte la Los Angeles, potrivit France Presse.

  • Cea de-a 78-a ceremonie a premiilor Emmy va începe duminică la ora 17:00 în Los Angeles (marți ora 03:00 în România).
  • Serialele cu cele mai multe nominalizări sunt „The Pitt” – 25, „Hacks” – 24, „Widow’s Bay” – 19, „Pluribus” – 18 și „Beef” – 16.
  • La categoria miniserie, o producție HBO care „a luat pe toată lumea prin surprindere” ar putea să pună capăt dominației Netflix din ultimii ani în domeniu.
  • Lista completă a nominalizărilor la premiile Emmy 2026 este la finalul acestui articol.