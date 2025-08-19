Presa rusă prezintă deja avantajele reluării relațiilor cu Occidentul, folosind o cunoscută firmă germană de haine. „Cred că revenirea mărcilor occidentale în Rusia va fi la fel de rapidă ca și plecarea lor”

Cele două summit-uri, Alaska și Washington, au fost primii pași ai drumului posibil către pace. Moscova își face calcule.

Firma germană de îmbrăcăminte Tom Tailor este unul dintre puținele branduri occidentale care au decis să rămână în Rusia după războiul început de Putin în februarie 2022.

„De îndată ce situația geopolitică și economică se va stabiliza și va apărea prima marcă curajoasă dintre cele care au plecat cu îndrăzneală, va avea loc un „efect domino” invers”, crede Serghei Kondakov, CEO al companiei Tom Tailor Rusia, intervievat de ziarul moscovit Kommersant.

Discuția a avut loc chiar înainte de cele două tratative de pace, cea din Alaska și cea de la Washington, de luni.

„Firmele occidentale se vor întoarce în proporție de sută la sută. Cred că revenirea mărcilor occidentale în Rusia va fi la fel de rapidă ca și plecarea lor. Piața rusă este mare și rămâne interesantă pentru retailerii internaționali, inclusiv pentru cei din domeniul vestimentar”, a spus directorul filialei Tom Tailor din Rusia. El susține că păstrează o legătură strânsă cu firma-mamă din Germania.

Pe ce își bazează încrederea

„De unde vă vine această încredere?”, l-a întrebat reporterul.

„Știm din surse directe că multe mărci care au plecat au început să testeze terenul în 2024 pentru o posibilă revenire pe piața rusă. Au contactat potențiali parteneri, au început să se întoarcă la rețelele cu care colaboraseră anterior și au luat în considerare modele de răscumpărare a filialelor rusești care fuseseră, de exemplu, transferate către managementul rus. Mărcile comerciale sunt, de asemenea, protejate. Toată lumea înțelege clar că, pe termen lung — mediu sau lung —, va avea loc o revenire”.

Cum au supraviețuit producția și comerțul în vremea războiului

Omul de afaceri descrie și felul în care au continuat să funcționeze lanțurile de aprovizionare globale, în timpul războiului.

”Colecțiile noastre sunt cusute în principal în Asia, de unde sunt livrate în Germania și abia apoi în țările în care marca este prezentă. Produsele sunt importate în Rusia cu camioane prin Polonia, Lituania și, mai des, prin Belarus. Toate soluțiile la problemele logistice au fost găsite în 2022-2023: nu se poate spune că acum este la fel de rapid ca înainte, dar este destul de stabil. Acest lucru se datorează și faptului că lucrăm cu parteneri foarte flexibili, foarte orientați către client. Ei înțeleg nevoile noastre, prevăd riscurile potențiale și schimbările în logistica transporturilor”, a spus reprezentantul companiei germane.

Și Rusia are problema mutării fabricilor în Asia

„Mulți comercianți cu amănuntul de îmbrăcăminte din Rusia închid în prezent producția în țară și o mută în Asia. Judecând după site-ul dvs., produsele dvs. sunt fabricate în principal în Bangladesh. Unde mai sunt fabricate?”, l-a întrebat ziaristul pe omul de afaceri din Moscova.

„Producem în Bangladesh, Vietnam, Indonezia. Colaborăm cu Turcia de destul de mult timp. La nivel global, tendința principală este ca mărcile să înceteze activitatea în China și să mute producția în alte țări din Asia de Sud-Est, deoarece acolo este mai profitabil. Există puține ateliere de cusut în Europa, dar ele încă mai există. O astfel de producție este necesară pentru brandurile de lux și de nișă, precum și pentru cei care au nevoie de o logistică rapidă, de exemplu, pentru crearea accelerată de modele”, a explicat Serghei Kondakov, director al Tom Tailor Rusia.