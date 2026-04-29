Președintele CJ Sălaj, anchetat de DNA, își va putea exercita din nou funcția. Instanța a anulat măsura din controlul judiciar

Tribunalul Sălaj a admis, miercuri, plângerea formulată de preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, împotriva măsurii controlului judiciar, eliminând obligaţia acestuia de a nu-şi exercita funcţia publică, informează Agerpres.

Decizia este definitivă, permiţându-i şefului administraţiei judeţene să revină la birou începând de joi.

Potrivit soluţiei pe scurt pronunţate de instanţă în data de 29 aprilie 2026, judecătorii au desfiinţat în parte ordonanţa procurorilor DNA Cluj, înlăturând paragraful care îi interzicea lui Dinu Iancu-Sălăjanu exercitarea funcţiei de preşedinte al CJ Sălaj.

Revenirea în funcţie are loc în contextul în care joi este programată şedinţa de Consiliu Judeţean în care urmează să fie supus la vot bugetul judeţului pentru anul 2026.

Instanţa a dat o soluţie similară şi în cazul Ioanei Lavinia Ghilea, director executiv al Direcţiei Investiţii şi Programe Publice din cadrul CJ Sălaj. Şi acesteia i-a fost ridicată interdicţia de a-şi exercita funcţia, după ce a contestat măsura controlului judiciar.

Acuzații de abuz în serviciu

Procurorii DNA Cluj a dispus, recent, punerea în mişcare a acţiunii penale şi controlul judiciar pentru 60 de zile faţă de: Dinu Iancu-Sălăjanu (două infracţiuni de abuz în serviciu); Ioana Lavinia Ghilea (luare de mită în formă continuată) şi Jozsef Mate, şef Serviciu Administrativ (luare de mită şi complicitate la dare de mită).

Conform DNA, în perioada 2024-2025, preşedintele CJ Sălaj ar fi emis dispoziţii prin care ar fi cooptat în comisii de evaluare experţi aflaţi în conflict de interese, interpuşi ai unor societăţi ofertante. Acţiunile ar fi vizat atribuirea unor contracte pentru documentaţia tehnică a unui drum expres şi a unor lucrări la un spital. Prejudiciul estimat de procurori în dauna Consiliului Judeţean este de aproximativ 75.000 de lei.

În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi funcţionari, procurorii susţin că Ioana Lavinia Ghilea ar fi primit sume de bani (cel puţin 5.000 de euro) şi foloase necuvenite (lucrări de renovare la apartamentul personal) pentru a favoriza anumite firme care derulau contracte cu instituţia. Aceste foloase ar fi fost facilitate de Jozsef Mate.

Ancheta face parte dintr-un dosar mai amplu care a vizat 69 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Iaşi, fiind investigate fapte legate de achiziţii publice şi spălare de bani.