Preşedintele conservator al Poloniei respinge prin veto o lege care permitea un divorţ mai rapid pentru cuplurile fără copii: „Căsătoria nu e de probă”

Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki şi-a folosit joi dreptul de veto prezidenţial pentru a respinge o reformă legislativă deja aprobată de parlament şi care urmărea simplificarea divorţului în cazul cuplurilor fără copii minori doar prin efectuarea unei proceduri la Oficiul de Stare Civilă, argumentul iniţiatorilor actului normativ fiind acela de evitare a unor procese judiciare îndelungate, relatează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres.

Legea respinsă de preşedinte le-ar fi permis astfel cuplurilor fără copii minori şi fără sarcină în curs să divorţeze direct în faţa responsabilului Oficiului de Stare Civilă.

Într-un videoclip publicat pe site-ul său oficial şi pe reţeaua de socializare X, preşedintele Karol Nawrocki şi-a motivat decizia de respingere a acestei legi, pe care a descris-o drept una „dăunătoare din punct de vedere social”. Astfel, şeful statului a menţionat că a decis în baza „protecţiei constituţionale a căsătoriei” şi a subliniat că, în faţa crizei demografice grave prin care trece Polonia, statul trebuie să sprijine stabilitatea familiei, nu să creeze reglementări care transformă căsătoria într-o „uniune de probă”.

În replică, premierul liberal Donald Tusk l-a acuzat pe preşedinte că ar fi recurs la „un veto nechibzuit”, şeful guvernului invocând drept argument că noua lege „i-ar fi putut ajuta pe cei care au luat această decizie (de a divorţa) în mod paşnic, rezonabil şi calm”.

În anul 2024 s-au înregistrat în Polonia circa 57.400 de divorţuri, dintre care aproximativ 40% au fost ale unor cupluri fără copii.