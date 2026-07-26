Președintele Cubei acuză administrația Trump de „genocid politic”, după raportul american care incriminează Havana

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a acuzat administrația Trump că poartă un „genocid politic” împotriva țării sale și a criticat un raport recent al Departamentului de Stat al SUA, în care Havana este acuzată că s-a infiltrat în guvernul american și că sprijină un „val fără precedent de terorism de stânga pe pământ american”, transmite Reuters.

„Acuzând Cuba, ei nu caută numai un țap ispășitor, un agent extern. Ei caută pe cineva pe care să dea vina pentru protestele sectoarelor cele mai lovite de o economie care îi îmbogățește pe cei bogați și îi sărăcește pe cei săraci”, a declarat Diaz-Canel, duminică, într-un discurs susținut în cadrul festivităților care au marcat cea de-a 73-a aniversare a primei ofensive a gherilelor lui Fidel Castro împotriva armatei liderului Fulgencio Batista, susținut de SUA, în 1953.

În cadrul celei mai importante sărbători din calendarul revoluționar al Cubei au fost organizate și spectacole artistice, în fața miilor de susținători ai guvernului.

Miguel Diaz-Canel a reclamat un „genocid politic împotriva Cubei”

Discursul liderului cubanez a reflectat tensiunile care există între Havana și Washington. Decizia administrației Trump de a introduce un embargo petrolier și de a extinde sancțiunile deja existente a adâncit cea mai gravă criză economică a Cubei din ultimele decenii, provocând pene de curent și penurii de combustibil.

„Ei caută o nouă scuză pentru a-și susține genocidul politic împotriva Cubei”, a adăugat președintele Diaz-Canel.

În discursul său, Miguel Diaz-Canel a pledat pentru anularea sancțiunilor și a blocadei petroliere, mulțumind organizațiilor internaționale care au trimis ajutoare umanitare și provizii pe insulă.

„Lăsați Cuba să trăiască în pace și, de asemenea, lăsați-i pe cei mai nobili membri ai poporului american, care istoric au luptat pentru drepturile oamenilor din alte popoare, fără să aștepte recunoaștere și confruntându-se adesea cu persecuții, închisoare și riscuri pentru viața lor”, a spus el.

„Cuba nu reprezintă o amenințare pentru Statele Unite sau pentru vreo altă țară de pe pământ”, a mai declarat președintele de la Havana.

Criză economică

Ca urmare a crizei economice din Cuba, multe companii internaționale, în special din sectoare ca turismul și cel financiar, și-au încheiat operațiunile în țară.

Pe lângă penele de curent constante, epuizarea rezervelor de combustibil a declanșat multiple colapsuri ale rețelei electrice la nivel național. Transportul public al țării a fost, de asemenea, paralizat, iar anul școlar a fost scurtat din cauza penuriei de combustibil.

Washingtonul a pus problemele pe seama modului în care gestionează guvernul cubanez economia și pe lipsa de investiții într-o infrastructură îmbătrânită.