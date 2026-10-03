Skip to content
Actualitate

Președintele Germaniei trage un semnal de alarmă, într-o comparație cu perioada interbelică, și spune că alegătorii „întorc spatele unor drepturi fundamentale”

Vladimir Ionescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a avertizat că țara riscă să revină la diviziunile din perioada Republicii de la Weimar și a denunțat „demagogia politică intolerabilă a forțelor extremiste”, despre care a spus că amenință libertatea, democrația și pun în pericol unitatea țării.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.