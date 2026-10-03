Președintele Germaniei trage un semnal de alarmă, într-o comparație cu perioada interbelică, și spune că alegătorii „întorc spatele unor drepturi fundamentale”

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a avertizat că țara riscă să revină la diviziunile din perioada Republicii de la Weimar și a denunțat „demagogia politică intolerabilă a forțelor extremiste”, despre care a spus că amenință libertatea, democrația și pun în pericol unitatea țării.

În discursul său, care a marcat aniversarea reunificării Germaniei din 1990, președintele Steinmeier nu a menționat numele niciunui partid, însă declarațiile vin după victoriile obținute de partidul de extremă dreaptă AfD la alegerile din landul Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, respectiv după succesul electoral al extremei stângi Die Linke de la Berlin.

AfD respinge eticheta de extremă dreapta, despre care susține că este folosită de partidele tradiționale pentru a-l discredita și pentru a pune la îndoială idei împărtășite de milioane de germani, potrivit Reuters.

Germania rămâne cea mai mare economie a Europei și cea mai mare putere industrială a continentului, dar baza industrială națională a fost pusă sub presiune de o concurență tot mai acerbă din partea Chinei, în timp ce războiul din Ucraina a întrerupt livrările de petrol și gaze ieftine din Rusia de care depindea cândva.

Apelul președintelui german

Frank-Walter Steinmeier, un social-democrat care a fost ministru de externe în perioada fostei cancelare Angela Merkel, a spus că Germania are nevoie „mai urgent ca oricând de o politică guvernamentală bine gândită, consecventă, profesionistă și fermă”.

El a afirmat că dezbaterea democratică este subminată de campanii sofisticate de dezinformare „născocite de trolii Kremlinului, de extremiști germani de extremă dreapta sau chiar de figuri autoritare de stânga rupte de realitate, și revărsate pe internet de oligarhi ai internetului lipsiți de scrupule”.

Președintele german a recunoscut că mulți oameni, fie ei din estul sau din vestul Germaniei, nu au încredere în sistemul politic, iar până la o treime dintre alegători „demonstrează, prin deciziile lor de vot, că întorc spatele unor drepturi fundamentale esențiale ale republicii noastre”.

Steinmeier a făcut o comparație directă cu perioada de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial, când diviziunile politice acerbe au dus la prăbușirea democrației Republicii de la Weimar.

„Dacă Berlinul devine tot mai asemănător cu Republica de la Weimar este o întrebare la care încă nu s-a răspuns”, a mai spus el.