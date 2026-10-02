Președintele Israelului îl numește pe Donald Trump „prietenul numărul 1” al țării sale

Președintele israelian Isaac Herzog l-a numit pe președintele Donald Trump „cel mai bun prieten al Israelului”, minimalizând tensiunile dintre cele două țări pe fondul războiului cu Iranul, notează Politico.

„În primul rând, avem mulți prieteni. Cred că președintele Trump este prietenul numărul unu. Avem o relație de prietenie foarte bună cu administrația și cu el”, a declarat Herzog.

Declarațiile lui Herzog vin în aceeași linie cu eforturile premierului israelian Benjamin Netanyahu de a sublinia relația sa strânsă cu Trump, în pofida divergențelor legate de războiul cu Iranul. Netanyahu le-a spus săptămâna trecută, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, că Israelul „nu are un partener mai important decât președintele Trump”.

În spatele acestor declarații publice de prietenie au apărut însă și semne de tensiune. Vicepreședintele JD Vance, care s-a opus în privat războiului din Iran, a declarat luna trecută că Washingtonul nu poate permite ca politica sa externă să fie „subordonată statului Israel”. Trump îl numise pe Netanyahu „nebun” în timpul unei convorbiri telefonice purtate cu câteva luni înainte.

Administrația Trump a părut, de asemenea, neobișnuit de rezervată în reacția la anunțul Marii Britanii privind sancțiunile împotriva coloniilor israeliene, făcut la începutul acestei luni. Herzog a criticat dur aceste sancțiuni în interviul acordat Global Reporters Network.

Joi, Herzog a făcut referire la o convorbire purtată cu o zi înainte între Trump și Netanyahu și a descris comentariile președintelui american despre tentativa de deturnare a unui avion FlyDubai drept „foarte încurajatoare și dătătoare de forță”.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Președintele israelian a recunoscut, de asemenea, că relațiile strânse nu exclud divergențele. Herzog a subliniat în același timp relațiile de prietenie ale Israelului cu Germania și cu țări din America Latină, Africa și Asia.

„Putem avea dispute cu mulți dintre prietenii noștri. Despre asta este, până la urmă, democrația”, a spus Herzog.