Președintele Kazahstanului a obținut resetarea la zero a mandatelor sale prezidențiale

Curtea Constituțională a Kazahstanului a decis marți că președintele Kassym-Jomart Tokayev este eligibil să candideze pentru un nou mandat la conducerea statului din Asia Centrală, bogat în resurse energetice și minerale, în baza noii Constituții care a intrat în vigoare săptămâna trecută, transmite Reuters.

Hotărârea resetează practic numărătoarea mandatelor pentru Tokayev, care anterior era limitat la un singur mandat de șapte ani, calculat începând din 2022, când a promovat o revizuire anterioară a Constituției.

Tokayev, care a preluat pentru prima dată funcția în 2019, ca succesor desemnat al lui Nursultan Nazarbayev, primul președinte al Kazahstanului după căderea Uniunii Sovietice, a cerut el însuși opinia Curții Constituționale despre posibilitatea de a candida din nou.

Kazahstanul a elaborat o nouă Constituție în câteva săptămâni

Kazahstanul a elaborat și aprobat noua Constituție în decurs de numai câteva săptămâni, mai devreme în cursul acestui an, ceea ce a alimentat numeroase speculații privind viitorul politic al lui Tokayev.

Noua lege fundamentală păstrează limita de un singur mandat prezidențial de șapte ani, însă decizia Curții înseamnă că mandatele exercitate în baza vechii Constituții nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Nu este clar deocamdată dacă Tokayev va trebui să solicite un nou mandat prin organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate sau dacă își va duce la bun sfârșit mandatul actual până în 2029, în baza vechii Constituții.

Noua Constituție instituie funcția de vicepreședinte și simplifică structura Parlamentului, transformându-l într-un legislativ unicameral mai restrâns. Alegerile parlamentare anticipate sunt programate în Kazahstan pentru 23 august.

Tokayev și-a consolidat puterea după protestele care au cuprins în 2022 Kazahstanul

Fost diplomat sovietic și înalt oficial al Organizației Națiunilor Unite, Tokayev a ocupat funcțiile de prim-ministru și ministru de externe al Kazahstanului înainte de a-i succeda lui Nazarbayev la președinție în 2019.

El s-a rupt politic de predecesorul său în ianuarie 2022, după un val fără precedent de proteste la nivel național în urma căruia și-au pierdut viața sute de persoane.

Tokayev, care a solicitat inclusiv intervenția militară a Moscovei pentru a calma spiritele, a descris protestele drept o tentativă de lovitură de stat organizată de loialiști ai lui Nazarbayev.