Președintele lui Dinamo, clarificări despre contractele lui Alaa Bellaarouch și Alberto Soro

Andrei Nicolescu a oferit noi detalii despre situația contractuală a lui Alaa Bellaarouch și Alberto Soro, doi dintre jucătorii importanți de la Dinamo. Oficialul alb-roșilor a explicat că în cazul ambilor fotbaliști există înțelegeri privind contractele, însă mai sunt aspecte de clarificat.

Alaa Bellaarouch este împrumutat de la Braga, iar Dinamo are o opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 500.000 de euro, care poate fi activată până la finalul lunii mai. Contractul portarului pentru următoarele două sezoane este deja negociat.

„La Bellaarouch, nu avem ce să discutăm, pentru că avem o opţiune pe care putem să o activăm. E negociat şi contractul lui pe următoarele 2 sezoane şi opţiunea. Opţiunea doar trebuie exercitată de noi până la finalul lunii mai.

Am spus, cum nu stăm pe nişte saci de bani, o exercităm cât mai aproape de termenul limită, pentru că trebuie să ne facem din punct de vedere financiar calculele foarte bine. El ştie poziţia clubului, o vede, lucrăm la asta împreună.

El nu jucase de foarte mult timp când a venit, am avut confirmarea antrenorului cu portarii că dacă noi îi puneam la dispoziţie ce putem noi să punem la dispoziţie, el va performa în sistemul ăsta.

Pentru că a fost un risc. Nu ştiam 100% că se va întâmpla asta. Iar el când a venit, a venit setat pentru acest timp de evoluţie, pentru că a ştiut ce i se va întâmpla şi ştie unde vrea să ajungă”, a explicat Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Cotat la 850.000 de euro pe Transfermarkt, Bellaarouch a bifat 12 meciuri pentru Dinamo, a primit 7 goluri și a păstrat poarta intactă în 5 partide.

Ce se întâmplă cu Alberto Soro

În cazul lui Alberto Soro, al cărui contract expiră la finalul sezonului, Dinamo a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii. Singurul punct rămas în discuție este clauza de reziliere, clubul dorind o sumă mai mare decât cea propusă de agentul mijlocașului.

„Nu e nimic nou faţă de ce am spus. Negociem clauza de reziliere. Noi ne-am înţeles cu Soro pentru contractul de prelungire. La Soro, asta e discuţia cu agentul. Ei tind să aplice o clauză de reziliere mai mică şi noi ne dorim să fie puţin mai mare. Negocierea acolo se duce, în rest, contractul e discutat”, a mai spus președintele „câinilor”.

Soro joacă la Dinamo din vara anului 2024. Mijlocașul spaniol este cotat la un milion de euro și a marcat 8 goluri, oferind și 6 pase decisive în cele 51 de apariții pentru formația alb-roșie.