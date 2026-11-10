Președintele lui Dinamo intervine în cazul Karamoko: „Este un fel de copil”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intervenit pentru a clarifica statutul atacantului francez Mamadou Karamoko (27 de ani), în urma tensiunilor recente.

Situația vârfului dinamovist a devenit subiect de discuție după ce acesta a criticat dur prestația echipei în eșecul cu FC Argeș (1-2), context în care au apărut atât zvonuri privind o eventuală despărțire în iarnă, cât și relatări conform cărora ar fi părăsit hotelul echipei pentru a participa la o petrecere înaintea remizei cu CFR Cluj (2-2).

Conducătorul dinamovist a demontat categoric aceste acuzații de abatere disciplinară, subliniind că informațiile apărute nu au un fundament real și aduc prejudicii de imagine întregii echipe.

„A fost zvonul ăla de la Cluj care l-a deranjat, evident a deranjat și clubul pentru că și clubul are de suferit. Tot sistemul de la Dinamo are de suferit după astfel de zvonuri care sunt păcătoase, mai ales că nu au nicio legătură cu realitatea, iar el nu are nicio zonă de indisciplină, nu este absolut nimic de reproșat.

El ca și jucător este un fel de copil, care poate să aibă reacții bune sau mai puțin bune în timpul meciului. E foarte talentat. Dar, nu are nicio legătură cu indisciplina. Este un jucător absolut disciplinat, care respectă absolut tot ce îi cere antrenorul”, a declarat Nicolescu, potrivit gsp.ro.

„Era normal să fie afectat”

Totodată, oficialul roș-albilor a explicat că frustrarea jucătorului a fost alimentată în principal de lipsa realizărilor pe tabelă în ultimele dueluri din campionat:

„Nu s-a pus niciodată problema să fie vreun act de indisciplină sau să se pună în discuție chestiuni legate de respectarea programului. Zvonurile astea foarte proaste afectează și clubul, dar și pe el. Era normal să fie afectat de asta. Mai ales că nu i-a ieșit jocul, dacă îi ieșea jocul la CFR sau cu Argeș dădea goluri, cred că trecea mai ușor peste”, a mai afirmat președintele lui Dinamo.

În acest sezon, Karamoko a marcat două goluri și a livrat 2 pase decisive în 12 meciuri (679 de minute) disputate în tricoul lui Dinamo. Francezul e cotat de Transfermarkt la 750.000 de euro.