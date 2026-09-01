Președintele Masud Pezeshkian l-a asigurat pe Vladimir Putin că Iranul „va învinge” în confruntarea cu Statele Unite

Președintele Iranului, Masud Pezeshkian, a asigurat marți că țara sa va învinge în confruntarea cu Statele Unite în cadrul întâlnirii cu omologul său rus, Vladimir Putin, informează EFE, conform Agerpres.

„Sunt convins că vom învinge”, a spus Masud Pezeshkian în cadrul unei întâlniri care a avut loc în contextul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kârgâzstan.

Liderul iranian a reamintit că Memorandumul de Înțelegere semnat în iunie între Washington și Teheran este încă în vigoare, atacurile fiind reluate luni după mai bine de o lună de pauză.

„Iar dacă Statele Unite revin la respectarea obligațiilor prevăzute în memorandum, atunci și noi le vom respecta”, a spus el.

Liderul iranian a denunțat adoptarea de către Casa Albă de acțiuni unilaterale în timp ce pretinde că apără democrația și drepturile omului.

„Ne-au ucis oameni de știință, elevi nevinovați și comandanți. Asta nu se poate justifica”, a afirmat el.

Putin: „Rusia vă admiră curajul și stoicismul”

De asemenea, președintele Pezeshkian a considerat că Iranul, cu sprijinul Rusiei și al celorlalți membri ai OCS, va putea „ocoli” măsurile unilaterale adoptate de Washington.

„Sunt sigur că trebuie să ne confruntăm cu politica unilaterală a SUA și vom putea neutraliza sancțiunile pe care le aproba împotriva noastră. În aceste forumuri precum OCS și alte organizații putem să ocolim toate sancțiunile și să cooperăm la nivel multilateral”, a spus el.

Masud Pezeshkian i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru sprijinul acordat de Moscova în timpul conflictului, atât în combaterea sancțiunilor, cât și la nivel de organizații internaționale, precum ONU.

„Rusia vă admiră curajul și stoicismul în lupta pentru interesele naționale. În această perioadă dificilă încercăm să vă ajutăm cât putem. Am mai discutat despre asta. Deja furnizăm ceea ce aveți nevoie”, a subliniat liderul rus.