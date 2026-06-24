Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, față în față la Ambasada SUA. Ce mesaje au ținut să transmită

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan participă la recepția oferită de ambasada Statelor Unite, cu ocazia Zilei Independenței SUA. Fiecare dintre ei a susținut un scurt discurs.

În acest se aniversează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA. Tema din acest an, „Freedom250”, „onorează spiritul fondator al Statelor Unite și parteneriatul strategic puternic dintre cele două națiuni”, se spune într-un comunicat al ambasadei SUA.

Primul discurs susținut la recepție a fost cel al ambasadorului american la București, Darryl Nirenberg. După acesta, au urmat discursurile susținute de președintele Dan și premierul Bolojan.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

-Declarația de Independență a Statelor Unite aparține în primul rând americanilor, însă aparține și tuturor celor care prețuiesc valorile pe care le proclamă: libertatea, egalitatea, demnitatea umană și dreptul popoarelor de a-și determina singur destinul. În acest spirit, Declarația este și „a noastră”.

– Călătoria de 250 de ani a Statelor Unite nu a început și a fost niciodată parcursă în solitudine. Dincolo de momentul proclamării, independența a fost câștigată prin luptă și cu sprijinul mai multor puteri europene. Acum, State Unite dețin un rol central într-un sistem de alianțe și parteneriate care ne asigură libertatea, securitatea și prosperitatea.

-Acest sistem „occidental”, în sens politic, nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la Unirea Principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe Părinții Fondatori ai Statelor Unite.



-Am onoarea să salut independența Statelor Unite în calitate de Președinte al unei țări care în 2027 va celebra 30 de ani de când este Partener Strategic al Statelor Unite, 20 de ani de când aparține Uniunii Europene și 23 de ani de când este membră NATO. Pe acești trei piloni se fundamentează identitatea occidentală a României de azi, un partener dedicat, onest și responsabil, care contribuie la asigurarea securității și prosperității noastre comune.

-Flancul Estic al NATO și regiunea Mării Negre se află în prima linie a amenințărilor ruse.

Doresc să exprim și cu această ocazie profunda recunoștință a României și a fiecărui cetățean al său pentru eforturile Statelor Unite și ale Aliaților noștri de a consolida măsurile de apărare și descurajare în țara noastră.

-România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie la securitatea partenerilor săi. Peste câteva zile, la Summitul NATO de la Ankara, voi prezenta Președintelui Trump și aliaților noștri eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Astfel, participăm cu determinare la efortul comun european de consolidare a securității euroatlantice.

-Sunt încrezător că vom înregistra progrese semnificative prin valorificarea oportunităților strategice, în beneficiul cetățenilor noștri, în domenii precum apărarea, comerțul, securitatea energetică, tehnologiile avansate, securitatea cibernetică, conectivitatea strategică și dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare sigure.

-Aderarea țării noastre la OCDE este o prioritate strategică, nu doar prin prima intereselor economice naționale, ci și prin cea a apartenenței la un set de valori comune, iar sprijinul Statelor Unite este esențial în acest demers.

Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

-Sunt aici să spun cu respect că această mare națiune de 250 de ani are o influență covârșitoare asupra lumii, prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova și prin forța armatelor sale. Se cuvine să mulțumim SUA pentru acești 250 de ani.

-Cele mai importante aspecte care ne-au motivat sunt valorile pe care le vedem când steagul SUA este la orizont. Sunt aici să aduc mulțumiri SUA și militarilor săi prezenți în România. Alături de militarii noștri și ai altor țări NATO contribuie semnificativ la securitatea României.

-Sunt aici să mulțumesc comunităților românești din SUA, prietenilor Americii din România și comunității americane de aici pentru că sunt o punte în relațiile noastre.

-Sunt convins că dl ambasador va contribui semnificativ la relațiile bilaterale în următorii ani. Se cuvine să-i mulțumesc și atașatului comercial, dl. Dickerson, care-și încheie azi mandatul și sunt convins că nu va uita de România nici în anii următori.