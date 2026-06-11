Președintele Serbiei ia în calcul demisia. Ce funcție vizează Aleksandar Vucic

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat miercuri seară că ia în considerare să devină candidat la postul de prim-ministru şi să renunţe la şefia statului sârb, notează Tanjug, preluată de Agerpres.

Întrebat de Radio Belgrad dacă are intenţia de a demisiona în următoarele 3-4 luni, Aleksandar Vucic a răspuns că demisia ar putea veni „chiar mai curând”. „Şi, de îndată ce o fac, nu voi spune poporului că mi-am scurtat mandatul – voi spune că am demisionat”, a continuat Vucic, adăugând că decizia nu ar fi o surpriză pentru nimeni.

Referitor la candidatura sa pentru funcţia de premier, el a spus că Partidul Progresist Sârb (SNS) se „gândeşte la asta în fiecare zi”.

Vucic a mai declarat că SNS ia în calcul desemnarea unui candidat pentru următoarele alegeri prezidenţiale, dar a precizat că numele candidatului respectiv nu va fi cunoscut înainte de 28 iunie.

Vucic este la al doilea mandat de președinte al Serbiei, mandat care ar trebui să se încheie în anul 2027. Înainte de a devenit președinte, Vucic a ocupat funcția de prim-ministru în perioada 2014-2017.

Mișcare amplă de contestare

Președintele sârb este contestat în stradă de mai bine de un an și jumătate, iat manifestațiile nu au încetat în Serbia, unde studenții au preluat rapid conducerea mișcării de contestare după prăbușirea, în noiembrie 2024, a acoperișului din beton al gării din Novi Sad, proaspăt renovat.

Protestatarii consideră că această tragedie, care s-a soldat cu 16 morți, este rezultatul unei corupții pe care o consideră endemică.

Ei au cerut organizarea de alegeri anticipate, în speranța că astfel îl vor înlătura de la putere pe președintele naţionalist populist Aleksandar Vucic și partidul său, după 13 ani de guvernare.

Ei îl acuză totodată pe Vucic și pe aliații săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenței împotriva rivalilor și de restrângerea libertății presei.