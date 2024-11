VIDEO Tragedie în Serbia: Cel puțin 14 oameni morți după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit / Gara din Novi Sad, renovată recent

Cel puțin 14 persoane au murit în urma prăbuşirii părţii exterioare a acoperişului gării din oraşul sârb Novi Sad, potrivit unui bilanţ anunţat în cursul serii de Parchetul Superior din Belgrad, în timp ce operaţiunile de salvare erau încă în desfăşurare, relatează presa locală.

Dintre cele 14 trupuri ale persoanelor decedate extrase de sub ruine, au fost identificate două femei, de 21 de ani şi 35 de ani, şi cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 77 de ani, citează News.ro.

Trei persoane rănite sunt în stare critică, medicii luptând pentru viaţa lor. Unui tânăr a trebuit să i se amputeze piciorul.

Sub streaşina acoperişului se aflau bănci, iar un număr mare de persoane stăteau acolo în momentul prăbuşirii.

Today in Novi Sad 🥀💔



pic.twitter.com/q8qGJeqSgM

Salvatorii au încercat să pătrundă printre grămezile de beton şi metal răsucit în căutarea supravieţuitorilor. Macarale şi buldozere au ajutat la căutarea printre ruine alături de zeci de salvatori şi muncitori în construcţii, în timp ce personalul medical şi ambulanţele aşteptau în apropiere.

Salvatorii au reuşit inițial să scoată din ruine, după câteva ore, o fată de 14 ani şi o femeie în vârstă, iar acestea erau în stare critică.

Luka Causic, care conduce centrul pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al Ministerului de Interne, a declarat că operaţiunea de salvare este complicată de greutatea mare a betonului şi că operaţiunea va continua toată noaptea.

„Este o operaţiune de salvare extrem de dificilă care va mai dura câteva ore. Avem 80 de salvatori din mai multe oraşe care lucrează şi utilaje grele”, a declarat ministrul de interne Ivica Dacic. Acesta a declarat pentru agenţia de presă Tanjug că nu se aşteaptă, totuşi, ca numărul morţilor să crească semnificativ.

Cum s-a produs tragedia

Prăbuşirea acoperişului de 35 de metri s-a produs în jurul prânzului, într-o zi însorită. Victimele au fost scoase dintre dărâmături pe parcursul după-amiezii şi până seara.

„Ferestrele noastre erau deschise pentru că afară era cald şi am auzit un zgomot uriaş şi am văzut o coloană de praf, asta e tot ce am văzut. Mai târziu am auzit ce s-a întâmplat”, a declarat Vera, o pensionară în vârstă de 86 de ani, care locuieşte la aproximativ 200 de metri distanţă.

#Serbia | A concrete roof collapse at Novi Sad railway station killed eight and injured four



Two people remain trapped as rescuers work to free them



About 80 rescue team members are on site



pic.twitter.com/XyhMKs6riS

Vucic cere anchetă

„Este o vineri neagră pentru toată Serbia şi Novi Sad”, a declarat premierul Milos Vucevic reporterilor. „Indiferent de faptul că această clădire a fost construită în 1964, vom insista ca cei responsabili pentru această tragedie să fie identificaţi”, a adăugat el.

Vineri seară, preşedintele Aleksandar Vucic a făcut o declaraţie în care a cerut o anchetă şi pedepsirea celor vinovaţi. „În calitate de preşedinte, cer Procuraturii din Novi Sad, Guvernului Serbiei, ca cei responsabili pentru cele întâmplate să fie urmăriţi penal şi aspru pedepsiţi. Când am menţionat Guvernul, cer responsabilitate politică şi penală”, a declarat preşedintele.

Zile de doliu

Potrivit presei locale, zeci de persoane ar putea fi rănite. Primarul din Novi Sad a menționat un bilanț de cel puțin 30 de răniți.

Traficul feroviar a fost oprit în gara situată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de capitala Belgrad, potrivit canalului de ştiri N1.

Sâmbătă a fost declarată zi de doliu naţional, iar la Novi Sad vor fi trei zile de doliu.

From the scene of the national tragedy. Novi Sad mourns. 💔



pic.twitter.com/GUcRywsF1u

Gara tocmai fusese renovată

Deocamdată nu a fost anunţată cauza acestei prăbuşiri, dar, potrivit unui inginer, este posibil ca lucrări de renovare din interiorul gării să fie cauza accidentului.

Potrivit postului local N1, această clădire a fost renovată pentru prima dată între 2021 şi 2022, iar după câteva luni renovarea aceleiaşi clădiri a gării a început din nou. Aceasta fusese inaugurată oficial pe 5 iulie anul acesta.

Societatea căilor ferate din Serbia a precizat totuşi într-un comunicat că acoperişul exterior care s-a prăbuşit nu a beneficiat de lucrări de renovare.

O linie feroviară de mare viteză a fost inaugurată între Novi Sad şi Belgrad în martie 2022, scrie AFP.