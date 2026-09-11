Presiunile asupra Iranului au atins „un stadiu critic și periculos”, spune președintele țării. „De aceea repercusiunile depășesc frontierele”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a avertizat vineri că presiunea exercitată de Statele Unite asupra țării sale a atins „stadiu critic și periculos”, în cadrul unei intervenții avute în India, înaintea unui summitul al forumului diplomatic al BRICS, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„Iranul a suferit sancțiuni puternice în acești ultimi ani, aceste presiuni au atins un stadiu critic și periculos în ultimele luni în urma agresiunii militare a SUA și a Israelului împotriva Iranului”, a declarat președintele iranian, subliniind în plus că „lumea actuală traversează o perioadă de o complexitate fără precedent”.

„Atunci când o țară suferă presiuni politice și militare asupra comerțului său, energia, infrastructurile și sistemul său financiar, repercusiunile îi depășesc frontierele”, a mai afirmat Masoud Pezeshkian.

Iranul, a cărui economie este fragilizată de decenii de sancțiuni internaționale, a fost atacat pe 28 februarie de SUA și Israel.

Țara a blocat drept represalii strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de șase luni de la începutul ostilităților, continuă să întrețină creșterea prețurilor la carburanți la nivel mondial.

Masoud Pezeshkian, care efectuează prima sa vizită oficială în India, urmează să fie primit la sfârșitul după-amiezii de premierul Narendra Modi pentru o întrevedere bilaterală, potrivit diplomației indiene.