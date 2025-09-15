Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu vorbește cu anchetatorii, însă colegul de camera al lui Tyler Robinson „este foarte cooperant”, susține un oficial american

Bărbatul arestat în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk nu cooperează cu autoritățile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul discutând cu prietenii și familia acestuia, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, relatează Reuters.

Cox a spus că suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, va fi pus sub acuzare marți. El rămâne în arest în Utah.

Anchetatorii încă nu au reușit să stabilească motivul pentru care Robinson ar fi urcat miercuri pe acoperișul Universității Utah Valley în timpul unui eveniment în aer liber și l-ar fi împușcat pe Kirk în gât, de la distanță.

Kirk, un aliat ferm al președintelui Donald Trump și cofondator al grupului conservator de studenți Turning Point USA, a fost ucis de un singur glonț tras cu pușca în timpul evenimentului la care au participat 3.000 de persoane în Orem, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk nu și-a recunoscut fapta

Uciderea lui Kirk a alimentat temerile privind o escaladare a violenței politice în Statele Unite și o divizare tot mai profundă între stânga și dreapta.

Robinson nu a mărturisit anchetatorilor, a declarat Cox în emisiunea ABC „This Week”.

„El nu cooperează, dar toate persoanele din jurul său cooperează, și cred că acest lucru este foarte important”, a spus guvernatorul republican.

O persoană care se pare că vorbește cu anchetatorii este colegul de cameră al lui Robinson, cu care avea o relație, a susținut Cox, citând FBI-ul. Cox l-a descris pe colegul de cameră ca fiind „un bărbat în tranziție către femeie” și a spus că acesta a fost „incredibil de cooperant”.

Reuters precizează că nu a reușit să îl localizeze pe colegul de cameră sau reprezentanții acestuia pentru a solicita un comentariu. De asemenea, agenția de presă nu a putut determina cine este reprezentantul legal al lui Robinson.

Întrebat în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN dacă identitatea de gen a colegului de cameră este relevantă pentru anchetă, Cox a răspuns: „Asta încercăm să aflăm în acest moment… Este ușor să tragem concluzii din asta, așa că avem cartușele, alte dovezi criminalistice care sosesc și încercăm să punem toate aceste lucruri cap la cap”.

Retorica încărcată a lui Kirk, care includea adesea comentarii anti-LGBT și anti-imigranți, a atras mulți conservatori, dar a stârnit și sentimente puternice din partea liberalilor și a atras critici pe scară largă.

Robinson, student în anul al treilea la programul de ucenicie în domeniul electricității la Dixie Technical College, parte a sistemului universitar public din Utah, a fost arestat la casa părinților săi, la aproximativ 260 de mile (420 km) sud-vest de locul crimei, după o căutare de 33 de ore.

Anchetatorii vor să afle motivul

Rudele și un prieten de familie au alertat autoritățile că el a fost implicat în crimă, a spus Cox anterior. Deși Robinson a fost crescut de părinți religioși într-o regiune profund conservatoare a statului, „ideologia lui era foarte diferită de cea a familiei sale”, a spus Cox duminică în emisiunea „Meet the Press” a NBC, fără a intra în detalii.

Documentele statului arată că Robinson era înregistrat ca alegător, dar nu era afiliat niciunui partid politic. O rudă a declarat anchetatorilor că Robinson devenise mai interesat de politică în ultimii ani și că discutase odată cu un alt membru al familiei despre antipatia lor față de Kirk și punctele sale de vedere, potrivit mandatului de arestare.

Robinson „nu era un fan” al lui Kirk, a declarat Cox duminică. Crima a stârnit indignarea în rândul susținătorilor lui Kirk și condamnarea violenței politice din întreg spectrul ideologic.

Trump a dat vina pe „stânga radicală” pentru moartea lui Kirk, în ciuda lipsei de dovezi, chiar dacă el și aliații săi au invocat adesea retorica violentă împotriva oponenților lor.

„Problema este la stânga”, a declarat Trump reporterilor duminică. „Mulți oameni pe care i-ați considera în mod tradițional de stânga … (sunt) deja anchetați.”

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, un democrat care a fost victima unui atac în aprilie, a declarat că Trump are obligația de a calma spiritele.

„Violența transcende liniile partidelor – iar modul de a o aborda și de a avea o dezbatere pașnică adevărată este ca liderii să vorbească și să acționeze cu claritate morală. Acest lucru trebuie să înceapă cu președintele”, a declarat el pe rețelele de socializare.