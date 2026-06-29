Preț record la energie din cauza caniculei: un Megawatt-oră va depăși 1.000 euro / Autoritățile sunt în alertă

Ministerul Energiei a convocat luni comandamentul energetic și a reunit toate entitățile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN) din cauza codului roșu de caniculă. Pe fondul temperaturilor foarte ridicate, consumul de energie a crescut. În aceste condiții și prețul energiei înregistrează recorduri pe bursa energiei, mai precis Piața Zilei Următoare.

În cadrul comandamentului, Transelectrica a precizat, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, că a implementat deja o serie de măsuri preventive la nivelul operării sistemului și al gestionării Rețelei Electrice de Transport, prin intermediul Dispecerului Energetic Național.

​O măsură este anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, a anunțat Transelectrica printr-un comunicat de presă.

Prețul energiei va depăși marți 1.000 euro / MWh

Energia a ajuns să se tranzacționeze cu prețul record de 5,321 lei / MWh, pe Piața Zilei Următoare, potrivit datelor de pe bursa OPCOM. Prețul mediu va fi de circa 1.500 lei / MWh.

Pentru comparație, în zile obișnuite, fără caniculă, prețul mediu este în jurul a 100 – 150 euro / MWh.

​Prognoza consumului de energie

​Prognozele elaborate de Dispecerul Energetic Național indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW. Acest vârf de consum este estimat să se înregistreze în intervalele de seară din zilele de luni și marți. În zile obișnuite, fără caniculă, consumul mediu este de circa 6.000 MW, potrivit datelor Transelectrica.

​În funcție de evoluția reală a consumului și de condițiile tehnice de funcționare ale sistemului, autoritățile au pregătit măsuri operative graduale. Acestea pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, precum și pentru garantarea siguranței în funcționare.

​Capacitățile de producție vor fi suplimentate

​Din punct de vedere al capacității de generare, de la începutul anului și până în prezent au fost puși în funcțiune aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi, dintre care aproximativ 1.000 MW au fost integrați doar în ultima lună.

​Pentru perioada imediat următoare, vor fi pregătiți pentru conectarea la rețea alți 1.000 MW proveniți din investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare.

Comandamentul Energetic a fost condus de secretarul de stat Cristian Bușoi, în condițiile în care ministru interimar este Ilie Bolojan.