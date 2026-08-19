Prețul acțiunilor Moderna s-a dublat după prezentarea unui vaccin experimental pentru cancer

Merck și Moderna au anunțat miercuri că un vaccin experimental personalizat împotriva cancerului pe care l-au dezvoltat a arătat rezultate inițiale pozitive în primul studiu clinic de fază avansată, relatează CNBC. Prețul acțiunilor Moderna a crescut spectaculos după anunț.

Vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este administrat în combinație cu imunoterapia Keytruda a companiei Merck. Acesta și-a atins obiectivele principale în studiul de fază 3, care a inclus peste 1.100 de pacienți cu melanom cu risc ridicat sau în stadiu avansat, la care cancerul detectabil fusese îndepărtat complet prin intervenție chirurgicală.

Acțiunile Merck au crescut cu peste 8% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei, în timp ce acțiunile Moderna au urcat cu aproximativ 100%. Amploarea acestor creșteri reflectă dimensiunea relativă a celor două companii înainte de ziua de miercuri: capitalizarea bursieră a Merck era de aproximativ 333 de miliarde de dolari, în timp ce cea a Moderna se situa în jurul valorii de 25 de miliarde de dolari.

Schema de tratament combinată și-a atins obiectivul principal al studiului: prelungirea semnificativă a perioadei în care pacienții au trăit fără ca melanomul să reapară, în comparație cu pacienții care au primit doar Keytruda în monoterapie. Tratamentul a redus de asemenea riscul ca boala să facă metastaze. Aceste rezultate se adaugă datelor pozitive obținute în studiul de fază 2 privind aceeași schemă de tratament, prezentate la începutul acestui an.

Vaccinul este pentru pacienții diagnosticați cu melanom

Studiul de fază 3 va continua să evalueze și alte rezultate, inclusiv beneficiul schemei de tratament în ceea ce privește supraviețuirea generală. Companiile farmaceutice intenționează să prezinte datele la o viitoare reuniune medicală internațională, însă nu este clar când vor depune cererile de autorizare în Statele Unite.

Cu toate acestea, datele inițiale sugerează că această combinație ar putea deveni o nouă opțiune de tratament pentru melanom, care reprezintă doar aproximativ 1% dintre cancerele de piele, dar este responsabil de marea majoritate a deceselor provocate de acestea. Cele mai multe recidive ale melanomului apar în primii doi-trei ani după tratamentul inițial și îndepărtarea tumorii.

Pacienții cu melanom sunt „nevoiți să facă față gravității acestui diagnostic și apoi să treacă prin tratamente neplăcute, precum intervenția chirurgicală, iar după aceea se tem că boala va reveni”, a declarat dr. Jane Healy, șefa departamentului de dezvoltare timpurie în oncologie al Merck, într-un interviu.

Ea a calificat drept „foarte încurajator” faptul că terapia a dus la o „îmbunătățire semnificativă din punct de vedere clinic” față de Keytruda – tratamentul standard pentru melanom – și că a fost bine tolerată de pacienți. Efectele adverse au fost similare celor întâlnite în cazul altor vaccinuri pe care oamenii le primesc în mod obișnuit pentru diferite boli, a precizat Healy.

Un vaccin personalizat pentru a preveni recidiva cancerului

Healy a mai afirmat că rezultatele validează de asemenea o abordare terapeutică personalizată pe care Merck și Moderna o dezvoltă de mai mulți ani.

Fiecare tumoare are un set unic de mutații, chiar și în cazul pacienților care suferă de același tip de cancer. Vaccinul personalizat al Merck și Moderna este conceput pentru a ținti mutațiile specifice din tumora fiecărui pacient, în loc să folosească o abordare universală, identică pentru toți pacienții.

Ideea este de a antrena sistemul imunitar să recunoască și să distrugă acești markeri unici ai cancerului și apoi de a combina acest răspuns cu Keytruda, care ajută organismul să atace mai eficient cancerul.

„Considerăm că [rezultatele] sunt foarte importante pentru pacienții care suferă de această boală și, de fapt, pentru potențialul pe care îl pot avea pentru alți pacienți cu cancer în viitoarele studii care vor utiliza această nouă clasă de terapii”, a mai spus directoarea de la Merck.

Merck și Moderna studiază vaccinul în mai multe studii clinice care vizează și alte tipuri de tumori, precum cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul vezicii urinare și carcinomul renal.

FOTO articol: Piero Cruciatti / Dreamstime.com.