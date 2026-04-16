Prețul benzinei și al motorinei a scăzut puternic peste noapte la cea mai mare rețea de benzinării din România

Petrom a ieftinit puternic joi dimineața prețurile la benzină și la motorină, informează site-ul Economica.

La stațiile Petrom din Capitală, litrul de benzină standard costa 8.37 lei pe litru, iar cel de motorină standard costa 9.28 de lei pe litru. Este o ieftinire de 35 de bani la benzină/litru și de 30 de bani la motorină/litru.

Și OMV a coborât prețurile, motorina standard costa la o stație din zona Gării de Nord 9.37 lei/litru, potrivit Monitorului Prețurilor, același preț fiind înregistrat și la benzinăriile MOL.

La SOCAR prețul pentru motorina standard era mai mare, 9.68 lei/litru.

În privința benzinei, la OMV, benzina standard costa 8.48 lei/litru, la MOL era semnificativ mai scumpă, 8.82 lei/litru. La benzinăriile SOCAR, benzina costa 8.79 lei/litru.