Prețul benzinei și motorinei scade sub un prag la unul din lanțurile de benzinării

Scăderile de preț din benzinării continuă și joi, când la Rompetrol prețurile la benzină și motorină au scăzut sub nivelul de 9 lei pe litru, scrie Economica.net.

Rompetrol a ieftinit benzina cu 20 de bani pe litru și motorina cu 10 de bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței consultate de Economica.

Acum, în rețeaua Rompetrol, benzina standard costă 8,88 lei litrul, iar motorina standard 8,99 lei litrul. Sunt cele mai mici prețuri din benzinăriile din țară.

Prețurile la benzină, joi, la stațiile de carburanți din București

Petrom: 9,12 lei

OMV: 9,18 lei

Rompetrol: 8,88 lei

MOL: 9,18 lei

Lukoil: 9,28ei

SOCAR: 9,28 lei

Prețurile la motorină, joi, la stațiile de carburanți din București

Petrom: 9,18 lei

OMV: 9,24 lei

Rompetrol: 8,99 lei

MOL: 9,24 lei

Lukoil: 9,29 lei

SOCAR: 9,29 lei