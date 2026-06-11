Prețul benzinei și motorinei scade sub un prag la unul din lanțurile de benzinării
Scăderile de preț din benzinării continuă și joi, când la Rompetrol prețurile la benzină și motorină au scăzut sub nivelul de 9 lei pe litru, scrie Economica.net.
Rompetrol a ieftinit benzina cu 20 de bani pe litru și motorina cu 10 de bani pe litru, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței consultate de Economica.
Acum, în rețeaua Rompetrol, benzina standard costă 8,88 lei litrul, iar motorina standard 8,99 lei litrul. Sunt cele mai mici prețuri din benzinăriile din țară.
Prețurile la benzină, joi, la stațiile de carburanți din București
Petrom: 9,12 lei
OMV: 9,18 lei
Rompetrol: 8,88 lei
MOL: 9,18 lei
Lukoil: 9,28ei
SOCAR: 9,28 lei
Prețurile la motorină, joi, la stațiile de carburanți din București
Petrom: 9,18 lei
OMV: 9,24 lei
Rompetrol: 8,99 lei
MOL: 9,24 lei
Lukoil: 9,29 lei
SOCAR: 9,29 lei