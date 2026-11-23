Inflația pe care o publică statisticienii e media unui coș pe care nu-l cumpără nimeni, de fapt. Cei mai săraci plătesc, de regulă, o inflație mai mare decât cea oficială. Nimeni nu minte aici: problema e chiar felul în care se face media.

Cea mai bună dovadă e o broscuță de ciocolată. Freddo, batonul Cadbury în formă de broască, a costat în Marea Britanie, din 1994 până în 2007, exact 10 pence. Era unul dintre puținele lucruri pe care le mai puteai cumpăra cu o monedă de 10p. Pentru câteva generații de copii britanici a fost primul contact cu ideea de preț.

Vitrina cu ciocolata Freddo (mijloc). Credit line: Maureen McLean / Shutterstock Editorial / Profimedia

Apoi broscuța a început să se scumpească. Economistul Cahal Moran, care deschide cu ea capitolul despre inflație din cartea sa Why We’re Getting Poorer (2025), îi reconstituie traseul. Prețul ajunge la 15p în 2007, apoi la 17p, o sumă absurdă, zice el, pe care nu o are nimeni în buzunar. Urmează 20p, apoi 30p în 2017. După un val de indignare, Cadbury îl coboară la 25p, chiar înainte de pandemie. În 2022, o reporteră din Liverpool găsește un Freddo la 49p la WHSmith și scrie despre groaza pe care a simțit-o. Presa britanică ajunsese de mult să urmărească prețul batonului ca pe un indicator economic neoficial.

Broscuța împotriva statisticii

Calculul lui Moran e simplu și devastator. Între 1994 și 2019, prețurile din Marea Britanie au crescut oficial cu 66%. În aceeași perioadă, chiar și după ieftinirea de la 30p la 25p, Freddo s-a scumpit cu 150%. Broscuța a urcat de peste două ori mai repede decât spunea statistica.

După pandemie, decalajul s-a mutat la altă scară. Inflația oficială a fost de 12% în patru ani. Freddo s-a scumpit cu 20% dacă iei cel mai mic preț găsit de reporteră și cu aproape 100% dacă iei prețul de la WHSmith.

O ciocolată poate că nu e cea mai relevantă, așa că Moran o pune lângă un coș mai serios. Jack Monroe, bucătar, autor și militant britanic, a urmărit cele mai ieftine produse de bază de la supermarketul său Asda. Între 2021 și 2022, cele mai ieftine paste au urcat de la 29p la 70p, adică cu 141%, în timp ce presa vorbea despre o creștere de 5% a costului vieții. Spaghetele la conservă s-au scumpit cu 169%, fasolea cu 45%, pâinea cu 29%. Cel mai ieftin orez a trecut de la 45p pe kilogram la o liră pentru jumătate de kilogram: o scumpire de 344%.

Media care nu există în niciun coș

Paradoxul are o explicație banală. Indicele prețurilor de consum măsoară întreaga economie, iar într-o economie unele lucruri se scumpesc în timp ce altele se ieftinesc. Hainele s-au ieftinit în Marea Britanie de-a lungul deceniilor, pentru că producția s-a mutat în țări cu salarii mici, precum China și Bangladesh. Electronicele s-au ieftinit și mai mult. Moran își amintește când un televizor cu ecran plat costa mii de lire. Azi găsești unul decent la mai puțin de 200.

Compensarea asta funcționează frumos în medie și prost în viața reală. O gospodărie care își schimbă televizorul o dată la câțiva ani, dar cumpără pâine în fiecare zi, nu simte ieftinirea televizorului. Simte doar scumpirea pâinii. Cu cât un buget e mai mic, cu atât o parte mai mare din el se duce pe exact produsele care urcă cel mai repede și pe care nu le poți amâna.

De aici vine și ruptura dintre cifre și percepție. Impresia despre inflație ne-o facem din prețurile pe care le vedem la casă în fiecare săptămână, nu din media pe care o calculează statisticienii. Ironia e că nici prețul simbolic nu-l mai ține nimeni minte. Un sondaj YouGov citat de Moran arăta că britanicii „pierduseră evidența”: doar unul din nouă știa că un Freddo costa 25p.

Două boli cu același nume

Argumentul cel mai interesant al lui Moran nu e că statisticile sunt imperfecte. Asta se știe. Argumentul e că în ultimii ani am pus același diagnostic pe două boli diferite. Inflația anilor ’70 și ’80 a fost o creștere generalizată a prețurilor și a salariilor, o spirală în care totul urca odată. Ce a început în 2022 a fost altceva: o rețea dezordonată de scumpiri pe produse anume. Iar o inflație mare în care salariile țin pasul nu produce o criză a costului vieții. Criza apare când urcă exact lucrurile esențiale, iar veniturile rămân în urmă.

Cât de anume sunt aceste produse a arătat economista germană Isabella Weber. Împreună cu coautorii ei, a analizat 71 de categorii de bunuri din economia americană, căutându-le pe cele „sistemic importante” pentru inflație. Unele contează direct, prin cât de mult costă în bugetul gospodăriilor. Altele contează indirect, prin câte alte industrii depind de ele. Extracția de petrol și gaze aproape că nu apare în coșul de consum, și totuși iese pe locul doi, pentru că tot restul economiei consumă energie. Pe primul loc e categoria „benzină și cărbune”, care contează și direct, și indirect. Locuințele, cea mai mare cheltuială directă, ajung abia pe locul șapte.

Primele nouă sectoare intră în trei familii: energie, necesități de bază și materii prime pentru producție. Adică, în termenii lui Moran, exact categoria din care face parte broscuța. Detaliul care dă greutate studiului e cronologia lui. Weber l-a terminat în 2022, dar pe date de până în 2019. Asta înseamnă că aceeași analiză, făcută înainte de pandemie, ar fi indicat corect sectoarele de unde avea să pornească criza.

Ce ar trebui să măsurăm de fapt

Concluzia lui Moran e incomodă pentru felul în care discutăm de obicei despre inflație. Dacă problema e o nepotrivire între ce vor oamenii și ce poate produce economia în câteva sectoare-cheie, răspunsul nu poate fi doar unul general. El invocă doi economiști, Josh Mason și Arjun Jayadev, care cer o abordare mai proactivă: investiții acolo unde capacitatea lipsește, adică energie, transport și locuințe. Mai departe, Moran propune instituții responsabile cu bunurile sistemic importante, care să poată interveni ca să le stabilizeze prețurile. Statele dețin deja stocuri de petrol și alimente, observă el, dar folosirea lor e ad-hoc.

Oricât de discutabilă ar fi prescripția, diagnosticul rezistă și dincolo de Marea Britanie. O rată a inflației e un instrument, nu o experiență. Ea spune cu cât s-a schimbat media, dar nu spune cine a plătit diferența. Pentru cititorul care a simțit că „se scumpește tot” în ani în care statistica spunea altceva, cartea lui Moran oferă o confirmare: nu era impresia lui greșită, ci măsura era prea mare pentru coșul lui.

Mai e un lucru pe care Moran îl spune explicit și care se uită ușor: o inflație în scădere nu înseamnă prețuri în scădere. Înseamnă doar că nu mai urcă la fel de repede. Broscuța de 10 pence nu se mai întoarce. Întrebarea utilă nu e când scade inflația, ci cine încă plătește pentru urcușul de dinainte.

Sursă: Cahal Moran, Why We’re Getting Poorer: A Realist’s Guide to the Economy and How We Can Fix It, William Collins, 2025, capitolul 7