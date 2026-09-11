Prețul motorinei a ajuns la un preț record în SUA

Prețul motorinei din SUA a atins vineri un nou record, depășind pragul de 6 dolari pe galon, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, al creșterii prețurilor la țiței și al atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, transmite France Presse.

Prețul mediu al unui galon (3,78 litri) s-a situat la 6,06 dolari, depășind pentru prima dată acest prag simbolic, potrivit Asociației Auto Americane (AAA).

Prețul a atins astfel un nivel mediu de 1,6 dolari (7,5 lei) pe litru de motorină

Această creștere a prețurilor este foarte nepopulară în Statele Unite și ar putea influența alegerile legislative de la jumătatea mandatului, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie.

Donald Trump acuză, de altfel, Iranul că încearcă „disperat să influențeze alegerile” prin creșterea prețurilor petrolului.

„Rafinăriile din Orientul Mijlociu au o producție redusă” din cauza conflictului care limitează puternic exporturile țărilor din Golf și care a avariat anumite instalații petroliere, a explicat Arne Lohmann Rasmussen, analist la Global Risk Management.

El a subliniat, de asemenea, „problemele legate de exporturile din Rusia”, un important producător.

În fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit interdicția anunțată la sfârșitul lunii iulie privind exporturile rusești de motorină.

Agenția americană de informații privind energia (EIA) a avertizat că situația produselor rafinate riscă să nu se îmbunătățească în următoarele luni, stocurile de motorină aflându-se la „un nivel scăzut”, iar prețurile urmând să rămână „la un nivel ridicat”.

Prețurile la energie au scăzut vineri, sortimentul Brent înregistrând o scădere de 2%, la 105 dolari pe baril, după ce joi atinsese cel mai ridicat nivel din luna mai, de aproape 110 dolari pe baril, potrivit Reuters.

„Evoluțiile din Golf fac ca balanța riscurilor să încline spre creșterea prețurilor la petrol”, a declarat Francesco Pesole, strateg valutar la ING.