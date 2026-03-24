Prețul motorinei a sărit puternic peste noapte la un mare lanț de benzinării. Lovitură în România dată de ruși

Lukoil, companie pusă recent sub supraveghere de Guvernul României, a scumpit spectaculos motorina, cu 23 de bani/l, anunță site-ul Profit.

Astfel, în acest moment, prețul motorinei la stațiile Lukoil costă 10.21-10.22 lei/litru, cu 40 de bani mai mult decât motorina vândută de Petrom.

În același timp, prețul benzinei la pompele Lukoil a rămas neschimbat marți față de luni.

Companie sub supraveghere

În februarie, Guvernul a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităţilor grupului Lukoil care activează în România, decizia, venind pe fondul impactului economic semnificativ generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state, care, deşi nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naţionale, a scris News.ro. Executivul a motivat măsura prin necesitatea protejării pieţelor de extracţie, de prelucrare a ţiţeiului şi de comerţ cu combustibili.

Conform anexei publicate în Monitorul Oficial, măsura vizează patru entităţi: Lukoil România S.R.L, Petrotel-Lukoil S.A. (rafinăria de la Ploieşti), Lukoil Lubricants East Europe S.R.L, Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti.

Guvernul declară azi situație de criză pe piața energetică

Guvernul ar urma să adopte marţi proiectul de OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, scrie News.ro.

Conform proiectului pus în dezbatere publică, luni seară, de Ministerul Energiei, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi al ministerului de resort. Totodată, se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.



