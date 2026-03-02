Prețul petrolului ar putea depăși 100 de dolari pe baril, spun analiștii celor mai mari bănci globale

Analiștii din sectorul energetic și marile bănci de investiții anticipează o creștere a prețului petrolului spre 90 de dolari în această săptămână, cu posibilitatea de a atinge pragul de 100 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz continuă, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu.

La debutul tranzacțiilor de luni în Asia, cotațiile petrolului urcaseră deja cu aproximativ 14%, reprezentând cea mai mare creștere din ultimii patru ani. Cotațiile barilului Brent, de referință pe piața europeană, a depășit 82 de dolari la deschidere, apoi s-a stabilizat la 77 de dolari.

În contextul amplificării conflictului și al blocajelor din această rută strategică, analiștii se așteaptă la noi scumpiri cel puțin pe termen scurt, scrie publicația OilPrice.com.

Citigroup estimează, în scenariul său de bază, că Brent va evolua în intervalul 80–90 de dolari pe baril în săptămâna următoare.

Potrivit analiștilor băncii, scenariul central ia în calcul fie o schimbare la vârful conducerii iraniene, fie o modificare suficientă a regimului pentru a opri conflictul în una-două săptămâni, fie o detensionare decisă de SUA după o eventuală schimbare de leadership și încetinirea programelor iraniene de rachete și nuclear.

Goldman Sachs apreciază că prețul petrolului include în prezent o primă de risc geopolitic de circa 18 dolari pe baril. Dacă însă doar jumătate din fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz ar fi întrerupte pentru o lună, această primă s-ar reduce la aproximativ 4 dolari pe baril.

Analiștii se tem că reluarea exporturilor ar putea dura săptămâni

La rândul său, compania de consultanță în domeniul energetic Wood Mackenzie avertizează că întreruperile de durată ar putea împinge cotațiile peste 100 de dolari pe baril, precizând că aceste perturbări creează un „dublu șoc de ofertă”.

Compania subliniază că o eventuală închidere a Strâmtorii Ormuz ar putea afecta aproximativ 15% din oferta globală de petrol și 20% din cea de gaze naturale lichefiate, iar în lipsa reluării rapide a transporturilor, prețurile ar putea depăși pragul de 100 de dolari.

În actualul context, depășirea acestui nivel este posibilă dacă fluxurile nu sunt restabilite rapid, a declarat Alan Gelder, vicepreședinte senior responsabil de rafinare, produse chimice și piețe petroliere la Wood Mackenzie.

Pe fondul incertitudinilor majore din regiune, chiar și într-un scenariu optimist, în care regimul iranian ar coopera cu SUA, reluarea exporturilor ar putea dura câteva săptămâni, a adăugat acesta.

Comparație cu embargoul petrolier din anii 1970

În acest interval, riscul unor noi creșteri de preț rămâne ridicat. Cea mai apropiată comparație este începutul conflictului Rusia–Ucraina, când temerile privind pierderea livrărilor rusești au împins petrolul la peste 125 de dolari pe baril.

Analistul Wood Mackenzie compară însă situația cu embargoul petrolier din anii 1970.

„În opinia noastră, cel mai apropiat eveniment istoric este embargoul petrolier din Orientul Mijlociu din anii 1970, care a dus la o creștere a prețurilor petrolului cu 300%, până la aproximativ 12 dolari/baril în 1974”, a declarat Alan Gelder, vicepreședinte al departamentului de rafinare, produse chimice și piețe petroliere la Wood Mackenzie.

Chiar dacă OPEC+ a convenit duminică o creștere modestă a producției, de 206.000 de barili pe zi pentru aprilie, mare parte din acest petrol trebuie totuși să iasă din Orientul Mijlociu, adică exact prin zona aflată acum sub tensiune.