Prețurile industriale au urcat cu cel mai ridicat ritm anual din martie 2023. Aproape totul vine din energie

Prețurile producției industriale au crescut în septembrie cu 2,6% față de august și cu 13,8% față de septembrie 2025, arată datele INS. Este cel mai ridicat ritm anual din martie 2023.

Cifra totală ascunde însă o industrie care merge cu două viteze. Industria energetică s-a scumpit cu 6,6% într-o singură lună și cu 25% față de anul trecut. În interiorul ei, mișcările sunt și mai abrupte. Extracția de petrol și gaze s-a scumpit cu 14,3% față de august și cu 34,5% pe an. Produsele de rafinare și cocserie au crescut cu 13,2% într-o lună și cu 84,7% în 12 luni, adică aproape s-au dublat. Producția și furnizarea de energie electrică, termică și gaze a adăugat 5,3% lunar și 17,7% anual.

În restul industriei, septembrie a fost o lună liniștită. Bunurile intermediare s-au scumpit cu 0,34%, cele de capital cu 0,38%, cele de folosință îndelungată cu 0,31%, iar cele de uz curent cu 0,54%. Substanțele și produsele chimice s-au ieftinit chiar ușor, cu 0,4%.

Privit pe 12 luni, tabloul e mai puțin liniștitor. Bunurile intermediare sunt cu 11,9% mai scumpe decât acum un an, metalurgia și produsele din cauciuc și mase plastice cu câte 15,6%, iar chimicalele cu 14,9%. Distribuția apei arată cât de mult din creșterea anuală s-a produs deja mai devreme: prețul a rămas neschimbat în septembrie, dar e cu 14,7% peste nivelul de anul trecut.

Pentru consumatori, întrebarea e cât din acest val ajunge pe raft. Bunurile de uz curent, categorie în care intră alimentele și băuturile, s-au scumpit la poarta fabricii cu doar 5,75% pe an. Industria alimentară a crescut cu 4,6%. Presiunea dinspre fabrică spre coșul zilnic pare deci moderată. Principalul canal de transmitere rămâne energia: dacă scumpirea carburanților și a gazelor persistă, ea va intra cu întârziere și în costurile celorlalte ramuri.