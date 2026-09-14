Unde ajung prețurile la pompă după ce săptămâna aceasta sar de 10 lei la benzină și de 11 lei la motorină. Avertismentul specialiștilor

Situația pe piața petrolieră internațională continuă să se deterioreze, iar asta înseamnă noi scumpiri la pompă pe piața din România.

Pentru următoarele 3-4 săptămâni, scenariile specialiștilor sunt mult mai pesimiste.

După blocarea Strâmtorii Ormuz, alte două căi de transport al petrolului, plus rafinăriile din Rusia, sunt atacate, ceea ce a ridicat prețul petrolului la peste 107 dolari pe baril pe baril luni dimineață.

La pompele din România, prețul a crescut din nou de la o zi la alta, cu toate că Guvernul a redus acciza la motorină la mijlocul lunii august și încă o dată la început de septembrie.

Luni dimineața, benzina costa 9,91 lei pe litru în stațiile Petrom, 9,97 lei la OMV, MOL și Rompetrol și 9,98 lei la Lukoil.

La diesel, prețul a ajuns la 9,46 lei la Petrom, 10,52 lei la OMV, Rompetrol și MOL și 10,72 lei la Lukoil.

Scumpirile ating noi praguri săptămâna aceasta

Pentru săptămâna aceasta, în condițiile menținerii reducerii fiscale pentru motorină și ale unui curs valutar relativ stabil, prognoza Asociației Energia Inteligentă este următoarea:

benzină standard: 10,15–10,35 lei/l

motorină standard: 10,85-11,05 lei/l

Patru scenarii pentru următoarele săptămâni

Situația pe piața petrolieră mondială continuă să se deterioreze după ce rutele alternative la Strâmtoarea Ormuz au început și ele să fie atacate. Este vorba de conducta saudită Est-Vest și ruta Marea Roșie-Bab el Mandeb.

Analiștii Asociației Energia Inteligentă au analizat patru scenarii de risc pentru prețul petrolului în următoarea perioadă și care va fi impactul asupra prețurilor din benzinăriile din România.

În scenariul optimist, care are o probabilitate de 15%, situația se detensionează, petrolul ajunge la 104 dolari pe baril, iar prețul în benzinăriile din România rămâna în jur de 9,70-10,10 lei/l pentru benzină și 10,10-10,60 lei/l pentru diesel.

Scenariul central are cea mai mare probabilitate (45%), iar în acest caz petrolul ar putea ajunge la 122 dolari pe baril. În acest caz, benzina ar costa până la 10,35 lei pe litru, iar motorina, 11,05 lei pe litru.

În scenariul în care situația escaladează (30%), barilul de petrol ajunge la 145 dolari, iar prețurile la pompă urcă la 11,5 lei pentru benzină și 12,6 lei la diesel.

Scenariul sever, care are o probabilitate de 10%, înseamnă un baril de petrol de 150-180 dolari, ceea ce ar putea duce benzina la 12,5 lei pe litru, iar motorina, la 14 lei pe litru.

Prețurile mai depind și de stocurile cumpărate anterior, cursul dolarului, biocomponent, costul transportului, politica comercială a fiecărei companii și intervențiile fiscale.

Actuala reducere a accizei, valabilă până la 15 septembrie

Guvernul României a redus acciza la motorină cu 20% la mijlocul lunii august și, de la 1 septembrie, reducerea a fost majorată la 25%. Parlamentul a votat un mecanism prin care acciza poate fi reevaluată bilunar, în funcție de situația de pe piața petrolieră.

Reducerea actuală se aplică pentru perioada 1-15 septembrie.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va monitoriza încontinuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.