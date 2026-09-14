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Actualitate

Unde ajung prețurile la pompă după ce săptămâna aceasta sar de 10 lei la benzină și de 11 lei la motorină. Avertismentul specialiștilor

Florentina Cernat
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Situația pe piața petrolieră internațională continuă să se deterioreze, iar asta înseamnă noi scumpiri la pompă pe piața din România. 

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