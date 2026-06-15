Prețurile petrolului scad după ce Pakistanul a anunțat un acord între SUA și Iran

Prețurile petrolului au scăzut luni în primele ore ale tranzacțiilor comerciale din Asia, după ce Pakistanul, care a mediat încheierea războiului dintre SUA și Iran, a anunțat un acord despre care președintele Donald Trump a declarat că va redeschide ruta maritimă din Strâmtoarea Ormuz, scrie BBC.

Țițeiul Brent, prețul de referință la nivel global al petrolului, a scăzut cu 4%, la 83,81 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a scăzut cu 4,7%, la 80,89 dolari.

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a declarat că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri, 19 iunie, în Elveția.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a confirmat într-o convorbire telefonică la televiziunea de stat că a fost finalizat un acord cu SUA, în timp ce Trump a postat pe rețelele de socializare „să lase petrolul să curgă!”.

Însă Vandana Hari, de la firma de analiză a piețelor energetice Vanda Insights, a declarat că lipsa detaliilor cu privire la ceea ce s-a convenit „este probabil să aducă incertitudine pe piață”.

Aceasta ar putea însemna încă o săptămână de incertitudine și volatilitate pentru piața petrolului, a adăugat ea.

Strâmtoarea fusese închisă la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie.

Teheranul amenințase că va ataca navele care folosesc această cale navigabilă, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat (GNL) din lume.

Piețele globale de energie au fost într-o continuă creștere în ultimele luni, prețurile crescând sau scăzând ca răspuns la evoluțiile războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Țițeiul Brent, care se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril înainte de începerea conflictului, a atins un vârf de aproximativ 120 de dolari în timpul războiului.

Experții de pe piața energetică au avertizat, de asemenea, că este puțin probabil ca transportul de petrol prin strâmtoare să revină imediat la nivelurile de dinainte de război.

Andrew Lipow, de la compania de consultanță Lipow Oil Associates, a declarat că minele vor trebui mai întâi îndepărtate de pe canal, ceea ce ar putea dura de la câteva săptămâni până la șase luni.

El a mai spus că există o mulțime de petroliere care așteaptă să folosească calea navigabilă și că reluarea producției de petrol și readucerea încărcării navelor la niveluri normale ar putea dura săptămâni.

Piețele bursiere asiatice au crescut luni, investitorii salutând acordul.

Indicele bursier Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 4,3% în tranzacțiile de dimineață, în timp ce Kospi din Coreea de Sud a crescut cu peste 5%.

Regiunea a fost afectată în mod deosebit de creșterea prețurilor la energie, deoarece depinde în mare măsură de Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea cu petrol și GNL.