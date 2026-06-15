SUA și Iranul anunță un acord pentru încetarea operațiunilor militare. „Să curgă petrolul!”, spune Trump

Prim-ministrul Pakistanului a declarat că s-a ajuns la un acord de pace între SUA și Iran, care va pune capăt „operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, scrie BBC.

Acordul va fi semnat oficial vineri în Elveția, adaugă Shehbaz Sharif; detalii despre ce conține – și ce nu conține – sunt încă în curs de publicare.

Donald Trump spune că „petrolul va curge” odată ce acordul va fi semnat vineri – prețurile petrolului au scăzut de la anunț

Anunțul este un cadou foarte binevenit pentru Trump cu ocazia celei de-a 80-a aniversări, dar detaliile acordului nu se cunosc în totalitate.

Ministrul adjunct de externe al Iranului confirmă la televiziunea de stat că a fost finalizat un acord, comandamentul militar superior al țării prezentând acest lucru ca o victorie pentru Teheran

Nu este clar dacă acordul va oferi un răgaz Libanului, unde cele două armistiții anterioare nu au produs efecte .

Războiul a început pe 28 februarie, cu atacuri americane și israeliene în Iran. Acesta a determinat Iranul să atace Israelul și statele aliate cu SUA din Golf și a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie de transport al petrolului și gazelor.

Orice lucru care duce la eliberarea Strâmtorii Ormuz va fi cu siguranță binevenit, nu doar de industria maritimă globală și de economia mondială în general, ci și de Iran, scrie un analist BBC.

Republica Islamică a încercat din răsputeri să nu-i ofere lui Donald Trump satisfacția de a ști cât de mult îi afectează blocada sa navală asupra porturilor din Golf, dar pagubele aduse economiei Iranului au fost uriașe.

Totuși, adevărata măsură a oricărui „acord de pace” este ceea ce s-a realizat sau nu după începerea acestui război, pe 28 februarie.

Pentru că până la acea dată, petrolul, gazele, îngrășămintele, heliul și tot restul din Golf curgeau nestingherit prin strâmtoare.

Dincolo de asta, adevăratul test pe termen lung va fi să vedem dacă, așa cum susține președintele SUA, pericolul ca Iranul să dezvolte o armă nucleară a fost cu adevărat redus.

Sau, așa cum se tem unii, dacă nou-încurajații membri ai liniei dure din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) vor încerca acum în secret să se întreacă în căutarea unei bombe, ca cea mai bună apărare împotriva unui nou atac.