Prezență surpriză a ministrului rus de Finanțe la summitul G20 din SUA: „Indică o încercare de normalizare”

Ministrul rus de finanțe Anton Siluanov a fost prezent luni la summitul G-20 organizat în SUA, unde a purtat discuții cu omologul său american pe tema Ucrainei, provocând iritarea țărilor europene, relatează AFP, conform Agerpres.

Participarea lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegați la summitul G-20 de la Asheville (Carolina de Nord).

Gazda evenimentului, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit separat cu ministrul rus în cursul dimineții, a anunțat departamentul său.

Scott Bessent a apărat pe lângă omologul său planul în 28 de puncte al președintelui american Donald Trump în vederea încheierii războiului cu Ucraina, potrivit aceleiași surse, confirmând o informație a unui jurnalist de la Fox Business.

SUA, care s-au apropiat de Moscova de la revenirea la putere a lui Donald Trump, prezidează în acest an reuniunea celor mai mari economii mondiale. Moscova făcea parte din G-20, dar a fost exclusă în mare parte după invadarea Ucrainei în 2022.

Apariția ministrului rus l-a iritat pe germanul Lars Klingbeil. În sesiune plenară, „i-am spus foarte clar că guvernul rus trebuie să pună capăt acestui război (…), că noi susținem fără ambiguitate Ucraina”, le-a spus el jurnaliștilor.

Miniștrii europeni și reprezentanții băncilor centrale s-au opus, de asemenea, participării la tradiționala „fotografie de familie” a participanților, au declarat oficiali din țările europene, potrivit Reuters.

În cele din urmă, s-a decis ca fotografia să fie făcută fără ministrul rus.

Klingbeil a spus că europenii, inclusiv omologul său britanic, John Healey, și președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, au discutat duminică seară despre participarea Rusiei și au convenit că este bine să existe un canal de dialog, pentru a putea transmite Moscovei un mesaj direct și ferm.

„Totuși, simplul fapt că ministrul rus de Finanțe a revenit – după, dacă nu mă înșel, patru reuniuni G20 fără participarea Rusiei – indică o încercare de normalizare, iar acest lucru face cu atât mai important să ne opunem”, a declarat el.

Statele Unite, care, în calitate de țară gazdă, au stabilit lista invitaților, nu au invitat Africa de Sud, țara care a găzduit G20 anul trecut. Nici Spania, cu care președintele american Donald Trump a amenințat că va suspenda relațiile comerciale, nu a fost prezentă.