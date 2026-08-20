Prim-ministrul Scoției, pus să-și explice zborurile la business-class către SUA

Premierul scoțian John Swinney a fost nevoit să ofere explicații pentru că a utilizat peste 45.000 de lire sterline (aproximativ 52.500 de euro) din fonduri publice, pentru zboruri la clasa business efectuate de el și doi consilieri de rang înalt la ediția de anul acesta a Cupei Mondiale din SUA.

Politicianul a mers la Boston pe 11 iunie cu un zbor pentru a asista la meciul de deschidere al Scoției, pentru ca apoi să participe la discuții legate de sectorul comercial în Kentucky, trei zile mai târziu.

În timp ce Swinney și doi înalți funcționari au călătorit la clasa business, ministrul Sportului din Scoția, Maree Todd, și alți câțiva funcționari s-au deplasat în SUA cu zboruri la clasa economică, semnificativ mai ieftine, relatează joi BBC News.

Swinney a insistat că guvernul său a încercat să „reducă” costurile, în timp ce secretarul de stat pentru Justiție, Neil Gray, a justificat zborurile la clasa business ca fiind o modalitate de a se asigura că miniștrii „ajung odihniți” atunci când călătoresc în străinătate.

Cât au costat zborurile

În total, guvernul scoțian a cheltuit 98.442 de lire sterline (114.900 de euro) pentru deplasările lui Swinney, Todd și ale oficialilor lor în SUA, incluzând zborurile, cazarea la hotel și cheltuielile.

Zborurile pentru Swinney și secretarul său privat, John Webster, au costat câte 17.893 de lire sterline (aproximativ 20.800 de euro) fiecare.

Biletele la clasa business pentru consilierul special al prim-ministrului scoțian, Colin McAllister, au costat 9.864 de lire sterline (circa 11.500 de euro).

Guvernul scoțian a cheltuit încă 11.800 de lire sterline (13.700 de euro) pe zboruri la clasa economică pentru mai mulți funcționari care l-au însoțit pe Swinney, precum și peste 10.000 de lire sterline (11.600 de euro) pe închirierea de mașini pentru vizita prim-ministrului.

Costul biletelor de avion pentru Todd și cei patru oficiali care l-au însoțit în vizita de la Miami pentru ultimul meci al Scoției a fost de 5.485 de lire sterline (6.400 de euro).

Regulile de călătorie ale guvernului scoțian prevăd că zborurile la clasa business ar trebui utilizate doar pentru zboruri cu o durată mai mare de 10 ore, „cu excepția cazului în care se convine altfel”.

Zborurile directe de la Edinburgh la Boston durează, de obicei, aproximativ șapte ore.

Explicațiile premierului scoțian

„Evident, atunci când trebuie rezervate bilete de avion și există o presiune intensă legată de timp, este probabil ca costurile să fie mai mari”, a declarat Swinney, pentru BBC Scotland News.

El a adăugat: „Am încercat să reducem la minimum aceste costuri.”

Anterior, ministrul Justiției, Neil Gray, a apărat și el recurgerea la zborurile de la clasa business.

El a declarat, pentru BBC Radio Scotland: „Acestea sunt călătorii intense pentru miniștri și este corect ca aceștia să poată ajunge odihniți, să poată ajunge într-un mod care să le permită să participe și să-și desfășoare activitatea imediat, așa că eu consider că este o utilizare proporțională.”

Gray a subliniat reușitele vizitei, precum creșterea „influenței soft-power a Scoției și a capacității de a stabili legături internaționale semnificative”.

El a adăugat: „A fost corect ca prim-ministrul și echipa lui să fie acolo pentru a participa și a face parte din acest eveniment.”

„Dacă vrem ca politicienii noștri să se așeze lângă toalete…”

Secretarul scoțian pentru Economie, Stephen Flynn, l-a apărat și el pe Swinney. „Dacă vrem ca politicienii noștri să se așeze în rândul 46, lângă toalete, apoi să aterizeze la Boston și să se întâlnească cu oficiali ai guvernului american după ce au făcut asta, vom primi exact ceea ce merităm ca politicieni”, a susținut Flynn.

Când a publicat cheltuielile de deplasare, guvernul scoțian a afirmat că deplasările în SUA au avut ca scop susținerea echipei naționale la Cupa Mondială, precum și desfășurarea unor negocieri privind comerțul, turismul, cultura și investițiile.

Parlamentar: „Trebuiau să suporte aceste cheltuieli din buzunarul lor”

Stephen Kerr, membru conservator al Parlamentului Scoțian, a declarat: „Nimeni nu le-a reproșat miniștrilor SNP (partidul pro-independență al lui John Swinney, n.r.) că s-au alăturat «Tartan Army» pentru a-i susține pe jucătorii echipei masculine a Scoției la prima lor participare la Cupa Mondială după aproape trei decenii, dar, în stilul caracteristic al SNP, cheltuielile nu au fost niciodată ținute sub control”.

„Swinney și colegul său ministru erau în mod evident fericiți să scape de toate provocările cu care se confruntă acasă, dar ar fi trebuit să suporte aceste cheltuieli semnificative din propriul buzunar”, a punctat Kerr.