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Actualitate

Prima apariție publică a lui Petrișor Peiu, după ce a amenințat cu demisia din AUR: „Nu mai am încredere în nimeni”

Ruth Novacovici
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Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR se reunește astăzi la Drobeta Turnu Severin pentra discuta prioritățile noii sesiuni parlamentare, au declarat surse din partid pentru HotNews.

  • Care sunt variantele la zi.
  • Întâlnirea va fi condusă chiar de Petrișor Peiu, după o săptămână marcată de tensiuni interne, în care liderul senatorilor AUR a declarat că regretă intrarea în politică și că nu mai are încredere în niciun politician.