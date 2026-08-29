Prima apariție publică a lui Petrișor Peiu, după ce a amenințat cu demisia din AUR: „Nu mai am încredere în nimeni”

Consiliul Național de Conducere (CNC) al AUR se reunește astăzi la Drobeta Turnu Severin pentra discuta prioritățile noii sesiuni parlamentare, au declarat surse din partid pentru HotNews.

„Peiu s-a supărat pentru că i-a fost subminată autoritatea”, a declarat pentru HotNews o sursă din AUR.

Informația care a circulat, că Peiu urmează să-și dea demisia de la conducerea grupului de senatori în septembrie, a fost infirmată pentru Hotnews de mai multe surse din conducerea AUR. Și George Simion participă la ședința prezidată de Petrișor Peiu, spun alte surse din partid.

Peiu: „Mi-am pierdut încrederea în politică”

Tensiunile au pornit marți seară, în jurul votului din Senat pentru Legea integrității, care conține controversatul „amendament Fritz” – o prevedere ce conduce inclusiv la încetarea mandatului primarului Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz.

G4Media a scris atunci că Petrișor Peiu nu va participa la votul de miercuri și că va demisiona din funcția de lider de grup dacă partidul votează legea. Motivul invocat: „pentru că nu pot accepta să fac ceva azi și mâine altceva”.

Vineri, însă, Petrișor Peiu a revenit cu o postare în care a dat asigurări că, cel puțin din partid, nu va demisiona și că opțiunea sa la vot va fi tot AUR și la următoarele alegeri. Mesajul său a fost însă departe de a fi împăciuitor.

„După acest episod, mi-am pierdut încrederea în politică și politicieni. Îmi pare rău, dar țara nu va putea funcționa atâta timp cât politica nu se va face doar de către politicieni și doar cu instrumente politice”, a scris Peiu pe Facebook.

Peiu spune că va cere milă pentru „păcatul trufiei”

Însă, liderul senatorilor AUR nu a confirmat și nici nu a infirmat că va continua în această funcție.

„Îi sfătuiesc sincer pe toți cei care m-au insultat și m-au amenințat să meargă să se spovedească. Eu, unul, o voi face și voi cere milă de la Dumnezeu pentru păcatul trufiei”, s-a confesat politicianul.

Nu este prima ieșire a liderului AUR din linia partidului, și nici prima amenințare cu demisia. Peiu a mai dat un astfel de ultimatul și când George Simion s-a întâlnit cu Adrian Veștea pentru negocierile eșuate de învestire a guvernului.

„Dacă George Simion va veni și ne va spune că trebuie să îl votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage”, a spus Petrișor Peiu la Gândul pe 22 iunie.

Peiu: „Eu nu particip la vot, că nu e normal ce facem”

Joi, liderul senatorilor AUR a reconstituit cronologia internă a votului pe amendamentul Fritz, într-o intervenție la B1TV. Pe 30 iulie, când legea a ajuns în Parlament, spune Peiu, le-ar fi cerut colegilor din Comisia Juridică să susțină amendamentul, lucru pe care aceștia l-au și făcut. La plen, însă, situația s-ar fi schimbat.

„Au venit doi colegi care au tot insistat că să luăm lumină. Un singur senator a avut curaj să voteze pentru acea lege cu amendamentul Fritz, domnul senator Corneliu Negru”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu spune că, în semn de dezacord, nu a participat el însuși la vot: „mă, dacă credeți voi că așa este bine, eu nu particip la vot, că nu e normal ce facem”. Legea a picat atunci.

Când proiectul a revenit la Camera Deputaților după parcursul la Curtea Constituțională, deputații AUR au votat împotriva proiectului. Însă, marți seara liderul senatorilor ar fi fost anunțat că, la Senat, AUR urmează să susțină legea cu amendamentul PSD privind starea de conflict de interese și incompatibilitate ale primarilor.

„Pe la ora 9, sunt anunțat și eu că vor vota colegii mei. Bă, dar nu puteați să-mi spuneți și mie înainte, să veniți cu o explicație publică?”, a mai declarat Peiu la B1.