„Prima bătălie din istorie între drone navale”: Ce s-a întâmplat pe Marea Neagră

O dronă navală ucraineană a distrus o altă dronă fără echipaj rusească într-o confruntare pe apele Mării Negre, potrivit marinei ucrainene.

„Aceasta este prima bătălie maritimă din istorie între nave fără echipaj”, a spus marina ucraineană într-un mesaj pe Telegram.

Forțele Navale, în colaborare cu Direcția Generală de Informații, au desfășurat o operațiune de succes în Marea Neagră și au distrus o ambarcațiune maritimă fără echipaj rusă, potrivit mesajului.

Această confruntare vine în contextul în care ambele țări combatante folosesc din ce în ce mai mult drone aeriene, terestre și navale.

„Ținta a fost detectată de subunitățile Direcției Generale de Informații. Nava maritimă fără echipaj a Forțelor Navale „Sargan 3000”, echipată cu o turelă automată RWS „Protector” de 12,7 mm, a distrus-o cu succes”, a mai spus marina ucraineană.

În clipul ce însoțește mesajul de pe Telegram se vede cum drona ucraineană trage rafale spre cea rusească, care până la urmă se scufundă.

In a first, Ukraine’s navy has announced and released footage of an engagement between two USVs. Per the release, a Ukrainian Sargan 3000, with a platformed .50 M2 Browning heavy machine gun, engaged and destroyed a Russia USV in the Black Sea. pic.twitter.com/lWVuKTWEBz — OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2026

Sargan-3000 din Ucraina este un sistem naval fără pilot care a trecut testele de luptă în aprilie 2026. Platforma multifuncțională este „extrem de manevrabilă” și capabilă să execute misiuni de atac, potrivit marinei ucrainene.

La începutul lunii iulie, la o lună după ce o dronă navală a explodat în portul Constanța, ucrainenii au răspuns la întrebările României spunând că incidentul a avut loc după ce au pierdut controlul a patru Sargan 3000 pe Marea Neagră.