Prima centrală nucleară din Turcia, aproape să înceapă producția. Erdogan promite și altele

Reactorul primei centrale nucleare din Turcia este supus unor teste intensive şi va fi în curând operaţional, a anunţat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, citat de agenţia turcă de presă Anadolu, potrivit DPA și Reuters.

Bayraktar a prezentat o analiză a politicii energetice a Turciei, pregătită împreună cu Agenţia Internaţională a Energiei (IEA). Luna aceasta, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat cu omologul rus Vladimir Putin extinderea proiectelor comune din domeniul energiei nucleare.

Rosatom, o companie controlată de statul rus, construieşte prima centrală nucleară din Turcia la Akkuyu, în provincia Mersin de pe coasta Mediteranei, în baza unui acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari. Centrala, cu o capacitate de 4.800 de megawaţi, trebuia să devină operaţională în acest an, dar inaugurarea sa a fost amânată.

Conform programării iniţiale, primul din cele patru reactoare urma să devină operaţional încă din 2025. După finalizare, centrala ar urma să acopere aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al Turciei, echivalentul consumului zonei metropolitane Istanbul.

Săptămâna trecută, Erdogan a anunţat că vor fi luate măsuri pentru construirea de noi centrale nucleare, după ce va deveni operaţională unitatea din Akkuyu.

Turcia extinde proiectele de energie nucleară pentru a-şi reduce dependenţa de importurile de energie şi pentru a decarboniza producţia sa de energie.

Şi agenţia turcă de presă Anka a informat, citând reprezentanţi ai Ministerului Energiei, că o facilitate de stocare pentru deşeurile nucleare rezultate ar urma să fie construită până în 2035 în zona Polatl, lângă Ankara. Guvernul nu a confirmat încă planurile de construcţie.

Planurile Turciei vizează construirea unor capacităţi nucleare de peste 20 de GW până în 2050. Pe lângă centrala de la Akkuyu, a doua centrală este planificată să fie construită pe coasta Mării Negre, în regiunea Sinope, iar o a treia centrală nucleară ar urma să fie ridicată în regiunea Tracia din nord-vestul Turciei.