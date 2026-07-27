Prima decizie din sesiunea extraordinară. Nu a fost niciun vot împotrivă. „Nevoia reală e mult mai mare”, spune un fost ministru

Deblocarea angajărilor pe posturile vacante din sănătate este prima decizie luată în sesiunea extraordinară. Un amendament depus în acest sens de către PSD a trecut de comisia de sănătate a Camerei Deputaților cu 16 voturi „pentru”, nici unul „împotrivă” și trei abțineri.

Amendamentul a fost depus de social-democrați la legea sănătății și vizează modificarea actului normativ prin care ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante în autoritățile și instituțiile publice era suspendată până la finalul acestui an.

Amendamentul adoptat de deputați:

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi fac excepţie de la prevederile alin. (1) al articolului XXII din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 25 iulie 2025, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile şi instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat”.

Fostul ministru al Sănătății, deputatul Alexandru Rogobete a declarat că sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. Cât privește impactul financiar, Rogobete a spus că nu are „cifrele exacte”.

„Deficitul de personal este undeva între 26.000 și 30.000, nevoia reală este mult mai mare”, a mai declarat fostul ministru al Sănătății.

Proiectul legislativ trebuie să fie adoptat și de Senat, după care merge la promulgare.

Care este impactul bugetar

Potrivit unor surse guvernamentale, numărul posturilor vacante ar fi în jur de 7.600, iar impactul bugetar pentru ocuparea acestora ar fi de aproximativ 1,1 miliarde de lei. Potrivit acestora, ar fi trebuit o deblocare eșalonată a angajărilor, cu prioritizarea cazurilor critice.

În ultima ședință de guvern a fost aprobat un memorandum privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” .

„Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.









