Prima ediție a Festivalului Mamaz a reunit sute de participante și a adus în prim-plan toate etapele importante ale sarcinii și maternității, prin educație, normalizarea experiențelor, validarea dificultăților și oferirea de soluții și sprijin.

Prima ediție a Festivalului Mamaz, primul festival nonprofit din România dedicat educației și sprijinirii mamelor, s-a încheiat cu rezultate care confirmă nevoia unui spațiu în care femeile să găsească informații validate, sprijin și comunitate. Timp de două zile, participantele au parcurs, alături de specialiști, cele mai importante etape și provocări ale sarcinii și maternității, primind răspunsuri, soluții și instrumente practice pentru momentele dificile.

Desfășurat la Cercul Militar Național, festivalul a adus împreună specialiști, speakeri, parteneri, voluntari și sute de participanți interesați de teme precum sănătatea emoțională, relațiile de familie, dezvoltarea personală și provocările maternității moderne.

„Prima ediție ne-a confirmat că există un interes real pentru abordarea maternității dincolo de clișee și idealizări. Mamele au nevoie de informații, de sprijin și de sentimentul că nu sunt singure. Festivalul Mamaz a fost construit exact din această nevoie”, declară Venera Predoiu, președinta Fundației Mamaz.

Campaniile de promovare online au contribuit la extinderea impactului evenimentului, generând o acoperire de peste 143.000 de persoane și aproape 500.000 de afișări.

Festivalul Mamaz a beneficiat de apariții și mențiuni în publicații și canale media importante, printre care Antena 1, Magic FM, TVR, HotNews, Adevărul, eJobs, CSRMedia, MommyHAI și Știu de la Sorina. Aceste apariții au contribuit la creșterea vizibilității subiectului sănătății mintale materne și la aducerea în spațiul public a unor conversații necesare despre provocările și nevoile reale ale mamelor din România.

Festivalul Mamaz a fost posibil datorită implicării unor parteneri care au ales să susțină un proiect dedicat sănătății mintale materne și sprijinirii familiilor din România. Le mulțumim Magic FM, Philips Avent, Banca Transilvania, Aqua Carpatica, Editura For You, EdenLand, Backstage Production, Ivatherm, Artesana, Adinish, Yolo Pilates, eJobs, NUK, Karin’s Academy, ZYX Books, MommyHAI, Doctor Detergent, Symbold, Glamping Piniale, Ergobaby, Kit & Kin, Seasons, Plannor, Gema Space, Mamisfera, We Are Mammas, Clinica Ecaterina, TradeVille și KinderBazar, precum și tuturor colaboratorilor și voluntarilor care au contribuit la organizarea primei ediții.

Dincolo de datele statistice, cea mai importantă realizare a festivalului a fost experiența participanților. Printre mesajele primite după eveniment se numără:

„În aceste două zile am prins curaj că nu sunt singură.”

„Workshopurile și panelurile au fost de o calitate excepțională. Am plecat acasă cu informații concrete și aplicabile.”

„Am simțit că există o comunitate care susține cu adevărat mamele.”

Participanții au apreciat atât conținutul educațional, cât și atmosfera caldă și sentimentul de apartenență creat pe parcursul evenimentului. Festivalul Mamaz face parte din misiunea mai amplă a Fundației Mamaz de a susține mamele și familiile din România prin proiecte de sprijin emoțional, educație și dezvoltare comunitară. În perioada următoare, organizația va continua proiectele aflate deja în desfășurare și va începe pregătirile pentru ediția din 2027, cu obiectivul de a extinde impactul festivalului și de a transforma această inițiativă într-un reper anual pentru informare și prevenție în sarcină și maternitate.

Despre Fundația Mamaz

Fundația Mamaz este o organizație nonprofit care dezvoltă proiecte dedicate sprijinirii mamelor și familiilor din România prin programe de suport emoțional, educație și construire de comunități. Misiunea fundației este de a contribui la crearea unei societăți în care fiecare mamă beneficiază de susținerea, informațiile și resursele de care are nevoie pentru a traversa maternitatea cu mai multă siguranță și echilibru.

Parteneriat media