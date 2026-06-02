Prima femeie laică, numită la Vatican într-o funcție echivalentă cu cea de ministru

Papa Leon XIV a numit pentru prima dată o femeie laică, María Montserrat Alvarado, în fruntea unui dicasteriu al Vaticanului, echivalentul aproximativ al unui minister în cadrul Curiei romane, informează AFP.

Născută în Mexic, actuala președintă al postului catolic EWTN News va prelua de la 1 noiembrie funcția de prefect al Dicasteriului pentru Comunicare, a anunțat Vaticanul.

María Montserrat Alvarado, care și-a făcut studiile în Statele Unite, „este prima femeie care nu este călugăriță ce va fi numită prefect al unui dicasteriu al Sfântului Scaun”, potrivit comunicatului transmis de la Vatican.

Prin această numire, Leon XIV „continuă procesul de reforme și reînnoire al Curiei romanie inițiat de papa Francisc”, predecesorul său.

Dicasteriul pentru Comunicare supervizează serviciile de presă scrisă, radio și televiziune ale Vaticanului, care au un public în întreaga lume.

La începutul anului 2025, papa Francisc a numit pentru prima dată o femeie, călugărița Simona Brambilla, în fața unui „minister” al Vaticanului, o premieră în istoria bimilenară a bisericii catolice.

Simona Brambilla a preluat conducerea Dicasteriului pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, „ministerul” Curiei însărcinat cu ordinele și congregațiile religioase.

Ulteriora sora Raffaella Petrini a devenit, în martie 2025, șefa guvernoratului de Stat al Orașului Vatican.

Papa Francisc, decedat în aprilie 2025, a făcut apel la depășirea „mentalității machiste” din sânul Bisericii catolice, care nu acordă „suficiente funcții de responsabilitate” călugărițelor. El insista că acestea nu trebuie tratate precum servitoarele.